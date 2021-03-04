Прививки от COVID-19 получили около 50 тысяч военнослужащих ВВО

Сейчас в округе началась вакцинация участников военных парадов в честь Дня Победы



В Восточном военном округе активно идет вакцинация участников военных парадов в честь 76-й годовщины Победы, которые состоятся 9 мая в Хабаровске, Владивостоке, Уссурийске, Белогорске, Чите, Улан-Удэ, Южно-Сахалинске, сообщила пресс-служба ВВО.



С декабря 2020 года вакцинирование первым компонентом препарата «Гам-КОВИД-Вак» уже прошли около 50 тысяч военнослужащих Восточного военного округа, в том числе более 23 тысяч уже полностью привиты, то есть, получили два компонента препарата.



В феврале в военные медицинские учреждения Восточного военного округа поступило около 23 тысячи доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак».



Перед началом каждой процедуры сотрудники военных медицинских учреждений проходят обязательный инструктаж, а вакцинируемые военнослужащие - комплексный медицинский осмотр.



Фото: function.mil.ru

