04.03.2021
Прививки от COVID-19 получили около 50 тысяч военнослужащих ВВО

Прививки от COVID-19 получили около 50 тысяч военнослужащих ВВО

Сейчас в округе  началась вакцинация участников военных парадов в честь Дня Победы

В Восточном военном округе активно идет вакцинация участников военных парадов в честь 76-й годовщины Победы, которые состоятся 9 мая в Хабаровске, Владивостоке, Уссурийске, Белогорске,  Чите, Улан-Удэ, Южно-Сахалинске, сообщила пресс-служба ВВО.

С декабря 2020 года вакцинирование первым компонентом препарата  «Гам-КОВИД-Вак» уже прошли около 50 тысяч военнослужащих  Восточного военного округа, в том числе более 23 тысяч уже полностью привиты, то есть, получили два компонента препарата.

В феврале  в военные медицинские учреждения Восточного военного округа поступило около 23 тысячи доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак».

Перед началом каждой процедуры сотрудники военных медицинских учреждений проходят обязательный инструктаж, а вакцинируемые военнослужащие - комплексный медицинский осмотр.

Фото: function.mil.ru
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