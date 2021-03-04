В Улан-Удэ отремонтируют дорогу в Поселье

Сейчас на ней множество трещин, ям и выбоин
В одном из самых густонаселенных жилых частных секторов Улан-Удэ - в селе Поселье - построят дорогу. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, она протянется от федеральной трассы «Байкал» до границы дороги Иволгинского района.
Долгожданный ремонт участка дорожного полотна протяженностью около 1,5 км пройдет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Участок обеспечивает подъезд к средней школе № 54, здесь идет маршрутный транспорт. На сегодня на дороге имеется большое количество трещин, ям и выбоин.
В ходе ремонта дорожники уберут старый асфальт, выровняют дорогу и полностью заменят бортовые камни. Будут установлены предупреждающие знаки, нанесена дорожная разметка. На дороге появится новый тротуар, а остановки будут перенесены для удобства горожан.
- Будут приведены в нормативное соответствие две остановки общественного транспорта, также будет установлено новое дорожное барьерное ограждение на виражах с целью улучшения безопасности данного участка дороги, как для водителей, так и для пешеходов, - рассказал начальник управления дорожного строительства Комитета по строительству Павел Малых.
Проводить работу будет ООО «Доринвест», контракт на выполнение работ заключен. Всего на ремонт дороги выделено около 32,5 млн рублей. Подрядчик приступит к работам при наступлении благоприятных погодных условий. Завершить ремонтные работы планируется до 30 сентября 2021 года.
Напомним, в этом году в городе будет отремонтируют 25 участков дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На все объекты выделено 700 млн рублей.
Фото: «Номер один»
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?