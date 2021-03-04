В Улан-Удэ отремонтируют дорогу в Поселье

Сейчас на ней множество трещин, ям и выбоин





В одном из самых густонаселенных жилых частных секторов Улан-Удэ - в селе Поселье - построят дорогу. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, она протянется от федеральной трассы «Байкал» до границы дороги Иволгинского района.

Долгожданный ремонт участка дорожного полотна протяженностью около 1,5 км пройдет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».Участок обеспечивает подъезд к средней школе № 54, здесь идет маршрутный транспорт. На сегодня на дороге имеется большое количество трещин, ям и выбоин.В ходе ремонта дорожники уберут старый асфальт, выровняют дорогу и полностью заменят бортовые камни. Будут установлены предупреждающие знаки, нанесена дорожная разметка. На дороге появится новый тротуар, а остановки будут перенесены для удобства горожан.- Будут приведены в нормативное соответствие две остановки общественного транспорта, также будет установлено новое дорожное барьерное ограждение на виражах с целью улучшения безопасности данного участка дороги, как для водителей, так и для пешеходов, - рассказал начальник управления дорожного строительства Комитета по строительству Павел Малых.Проводить работу будет ООО «Доринвест», контракт на выполнение работ заключен. Всего на ремонт дороги выделено около 32,5 млн рублей. Подрядчик приступит к работам при наступлении благоприятных погодных условий. Завершить ремонтные работы планируется до 30 сентября 2021 года.Напомним, в этом году в городе будет отремонтируют 25 участков дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На все объекты выделено 700 млн рублей.Фото: «Номер один»