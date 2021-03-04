В Улан-Удэ ушел из жизни врач Республиканского перинатального центра



Анестезиолог-реаниматолог Юрий Цыбелов скончался на 53 году жизни



Минздрав Бурятии сообщает, что на 53 году жизни скончался талантливый анестезиолог-реаниматолог Юрий Цыбелов. Юрий с 2006 года работал в Республиканском перинатальном центре.



Юрий Михайлович родился 18 января 1968 года в городе Закаменск Бурятской АССР в семье врачей. Окончив школу с отличием в Закаменске, он был призван в ряды Вооруженных сил СССР. После службы Юрий Михайлович решил продолжить семейную традицию и поступил в медколледж по специальности Лечебное дело. В 1997 году после окончания Красноярского медицинского института начал свою деятельность в Республиканском онкологическом диспансере. Юрий успешно работал в отделениях реанимации Республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко и НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Улан-Удэ ОАО РЖД». С 2006 года работал врачом анестезиологом-реаниматологом отделения анестезиологии и реанимации ГАУЗ «Республиканский перинатальный центр» МЗ Республики Бурятия.



- Это был специалист высокого класса, посвятивший всю свою трудовую деятельность отечественному здравоохранению. Мы навсегда запомним его доброту, жизнерадостность, высокие душевные и этические качества. Память о замечательном человеке, коллеге и друге сохранится в наших сердцах, а имя - в Летописи нашего центра, - рассказали коллеги.



Редакция «Номер один» выражает соболезнования родным и близким Юрия Цыбелова.



фото: Минздрав Бурятии