Ко Дню города в Улан-Удэ обновят 12 тысяч светильников

В столице Бурятии идет масштабная модернизация системы уличного освещения







4 марта мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил, как идет массовая замена уличных фонарей на Левобережье.

В этом году в городе поменяют 45 процентов старых светильников на современные светодиодные и 107 щитов на автоматизированную систему управления наружным освещением. Работы идут без привлечения бюджетных средств в рамках энергосервисного контракта, который был подписан в январе этого года с ООО «Энергоника» из Москвы. Компания стала победителем открытого конкурса на проведение работ на общую сумму 207,7 млн рублей.– В чём плюсы энергосервисного контракта? В том, что город не вкладывает ни копейки. Предприятие-победитель за свои деньги устанавливает новое оборудование и берет его в эксплуатацию на восемь лет. Мы расплачиваемся только той экономией, которая идёт от потребления электроэнергии в городе. Эти лампы в пять раз меньше потребляют электроэнергию, чем старые. После завершения контракта получаем новое оборудование в свою собственность, – отметил мэр.Также Игорь Шутенков подчеркнул, что этот контракт внушительный по сумме, но быстрый по исполнению. За две недели городские электрики МБУ «Горсвет» уже установили свыше 1100 светодиодных светильников вместо старых желтых ламп.– За восемь месяцев подрядчик пообещал заменить 12 тысяч ламп. Мы сразу начали с частного сектора Советского района: Левый берег, Тулунжа, Исток и др. Уже сейчас улицы стали светлее, значит безопаснее. И сразу снижается нагрузка на электросети. Также по контракту мы обновим 107 щитов на автоматизированную систему управления наружным освещением. Наше предприятие «Горсвет» применяет данную систему, которая позволяет оперативно реагировать на любую внештатную ситуацию: выезжать, заменять лампы, подключать оборванные провода. Также вести правильный учёт потребления электроэнергии, – сказал Игорь Шутенков.По словам представителя компании «Энергоника» Александра Батурина, окончание работ планируется до 25 августа.– Это как раз ко Дню города. Мы должны заменить около 12 тысяч светильников, это практически 50 процентов объема города. Вчера по городу работали шесть вышек. Мы четко идем по графику, согласованному с администрацией. У нас жесткий контроль на участках. Ежедневный объезд, включаем оборудование, замечаний нет, жители довольны. Все просьбы, предложения, которые на месте возникают, мы их решаем, – сообщил Батурин.В 2020 году по муниципальным программам введено в эксплуатацию 1864 новых светоточек, проложено более 60 км самонесущего изолированного провода.– Для выполнения такого масштабного объема задач МБУ «Горсвет» из собственных средств приобрел крайне необходимую бурильно-крановую машину. Это позволит нам производить данные работы своими силами. Раньше мы данную технику нанимали. Найм для городского бюджета каждый год составлял более 800 тысяч рублей. Это передвижной комплекс, который позволяет бурить ямы в радиусе пяти метров и глубиной до девяти метров, – подчеркнул председатель Комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ Сергей Гашев.Напомним, по энергосервисному контракту подрядчик за счёт собственных средств меняет старое оборудование – устаревшие лампы и щиты, а город перечисляет экономию по оплате коммунальных услуг. По окончанию контракта все оборудование переходит на баланс города. При расчете экономии сравнивают «нагоревшие» киловатты за месяц работы новых ламп с показателем, какой был в этом же месяце год назад. Разница и является экономией на светодиодах.Фото: мэрия Улан-Удэ