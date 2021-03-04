В Улан-Удэ выкинутый охранниками бомж на ходу сбежал из скорой

Жителей города просят сообщить информацию о бездомном, чтобы оказать ему помощь
В Улан-Удэ получила продолжение история с бездомным, которого вчера вечером охранники ТЦ «Еврозона» выкинули с лестницы вниз головой. Ситуацию взяла на контроль Уполномоченная по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.
По ее словам, она поговорила с администратором торгового центра. Та заявила, что данный случай произошёл не вчера, и то, что пишут в СМИ, не является правдой. Сегодня их служба безопасности не работает, но после обеда они посмотрят видео.
Также уполномоченная связалась с полицией и скорой.
«Начальник ОВД Улан-Удэ сообщил, что действительно, вчера сотрудники полиции были вызваны на место происшествия, данного гражданина они передали бригаде скорой помощи. Станция скорой помощи также мне подтвердила, что бригада выезжала по сигналу. Данный гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отказался от осмотра, заявил, что не нуждается в оказании медицинской помощи, но все же был помещён в карету скорой помощи для доставки в медицинское учреждение. Находясь в машине, гражданин пинком открыл дверь скорой и пока сотрудники медицинской помощи вызвали полицию, покинул салон. Медицинским работникам найти его не удалось», - сообщила Юлия Жамбалова.
Тем не менее, омбудсмен готовит обращение на имя министра внутренних дел Бурятии, в котором попросит дать оценку действиям охраны торгового центра, и обращение к руководству торгового центра.
«Вместе с руководством Центра «Шанс» и правоохранительными органами в ближайшее время проведу семинар для руководителей охранных служб, в том числе и по вопросу недопустимости подобных случаев», отметила Жамбалова.
Также она обратилась к жителям Улан-Удэ с просьбой сообщить информацию о местонахождении бездомного по телефону 21-46-45 для установления его личности и при необходимости оказания социальной поддержки.
Напомним, вчера в местном паблике «Аноним 03» появился видеоролик с мужчиной без определенного места жительства. Как сообщает автор видео в комментарии к посту, охранники торгового центра выбросили бомжа вниз головой с лестницы за то, что тот зашел в здание погреться.
На видео видно, что мужчина лежит на земле, вокруг собрались люди и сотрудники полиции. Один из полицейских приподнимает бездомного и спрашивает, что у него болит, тот указывает на спину.
Фото: скриншот видео
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