В Улан-Удэ выкинутый охранниками бомж на ходу сбежал из скорой

Жителей города просят сообщить информацию о бездомном, чтобы оказать ему помощь





В Улан-Удэ получила продолжение история с бездомным, которого вчера вечером охранники ТЦ «Еврозона» выкинули с лестницы вниз головой. Ситуацию взяла на контроль Уполномоченная по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.