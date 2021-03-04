Иван Альхеев назначен зампредом правительства Бурятии

Новый вице-премьер будет курировать работу минимущества, минприроды, минтуризма и минкультуры



Глава Бурятии Алексей Цыденов сегодня подписал указ о назначении Ивана Альхеева на должность заместителя председателя правительства республики.



Как напомнили в пресс-службе правительства, 26 января на внеочередной сессии Народного Хурала депутаты поддержали кандидатуру Ивана Альхеева. Он будет курировать работу минимущества, минприроды, минтуризма и минкультуры.



Иван Александрович Альхеев родился в 1972 году. Он начал трудовую деятельность в возрасте 17 лет. Юноша работал переплетчиком в издательстве «Восточно-Сибирская правда». Служил в 76-й Псковской (Черниговской) гвардейской дивизии ВДВ. Награжден медалью «За боевые заслуги» за выполнение важных заданий. Затем он поступил в Иркутский государственный медицинский университет. В 1998 году начал работать санитарным врачом в Тункинском районе.



В 2003 году занял должность заместителя генерального директора ООО «Улар», через год возглавил компанию. Через четыре года вступил в должность заместителя начальника управления Казна муниципального имущества администрации Тункинского района. В 2012 году приглашен в администрацию Тункинского района на должность заместителя главы района по развитию инфраструктуры. В 2015 году - заместитель директора ООО «Сибирьгеология».



В 2016 году избран главой Тункинского района.



Фото: egov-buryatia.ru

