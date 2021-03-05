В Чите уничтожат всех свиней и свинину

В Забайкалье выявлена африканская чума свиней, готовятся мероприятия по ликвидации ее очага



Африканскую чуму свиней выявили в одном из личных хозяйств на территории Читы. Материал от павших животных в хозяйстве был отобран Читинской ветеринарной станцией и проверен Забайкальской краевой ветеринарной лабораторией, сообщает официальный портал региона.



«Это заболевание опасное и неизлечимое для свиней. От него нет вакцины. Человек этим вирусом не болеет, но является разносчиком. Ликвидация очага будет проводиться в соответствии с ветеринарными правилами. Отчуждению будут подвергнуты все свиньи и мясная продукция из свинины домашнего забоя в радиусе 20 километров от вспышки заболевания», - рассказали в Государственной ветеринарной службе Забайкальского края.



В настоящее время Госветслужбой подготовлены документы на введение ограничительных мероприятий по ликвидации и не распространению вируса. Проведена межведомственная противоэпизоотическая комиссия по организации мероприятий по ликвидации особо опасного заболевания.



Следует отметить, из-за высокой скорости распространения вируса необходимо ликвидировать всех свиней на территории Читы и Читинского района. Однако каждому владельцу таких животных предусмотрена материальная компенсация за каждый килограмм живого веса и мясной продукции.



«Убедительная просьба к владельцам свиней: сдавать скот и продукцию для недопущения распространения заболевания. Исключить кормление животных пищевыми отходами, не прошедших термическую обработку», - добавил руководитель Государственной ветеринарной службы Забайкальского края Андрей Лим.



Фото: Государственная ветеринарная служба Забайкальского края

