Приставы помогли жительнице Улан-Удэ восстановиться в родительских правах

Она забрала детей-подростков из детского дома



В Улан-Удэ в результате работы судебного пристава-исполнителя отделения по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей женщина, ограниченная в родительских правах и обязанная уплачивать алименты, бросила вредные привычки, восстановилась в родительских правах и забрала 13-летнего сына и 14-летнюю дочь из детского дома.



Как сообщили в УФССП по Бурятии, в республиканский социально - реабилитационный центр дети попали после визита органов опеки и попечительства, выявивших факт плохого ухода за несовершеннолетними детьми. Одновременно с помещением детей в центр мать детей по решению суда была ограничена в родительских правах.



В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем проводилась воспитательная и разъяснительная работа, неоднократно выносились требования об уплате алиментов и предупреждения об административной и уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов, а также выдавалось направление в центр занятости населения для устройства на работу.



Воспитательные беседы и меры принудительного характера поспособствовали тому, что 35-летняя женщина изменила свое поведение и образ жизни, изменила свое отношение по воспитанию детей, трудоустроилась и начала навещать сына и дочь. А после восстановления в родительских правах она забрала детей из детского дома.



На сегодняшний день по решению суда женщина восстановлена в родительских правах, исполнительное производство по взысканию алиментных платежей прекращено.



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