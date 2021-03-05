В Улан-Удэ пьяные лихачи продолжают «бодаться» с опорами

Еще один горожанин таранил бетонный столб на улице Трубачеева







В Улан-Удэ накануне около 11 часов вечера 29-летний водитель автомобиля «Хонда», следуя по улице Трубачеева не справился с управлением и совершил наезд на электроопору, сообщили в республиканской ГИБДД.



В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, сам водитель не пострадал. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования составил 0,74 мг/л.



Составлен административный материал, автомобиль нарушителя поставлен на специализированную штрафстоянку.







Короче говоря, «бодаться» с опорой - дорогое удовольствие.



Фото: ГИБДД В Улан-Удэ накануне около 11 часов вечера 29-летний водитель автомобиля «Хонда», следуя по улице Трубачеева не справился с управлением и совершил наезд на электроопору, сообщили в республиканской ГИБДД.В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, сам водитель не пострадал. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования составил 0,74 мг/л.Составлен административный материал, автомобиль нарушителя поставлен на специализированную штрафстоянку. Напомним , «штурмы» столбов освещения пьяными лихачами становятся в Улан-Удэ чем-то вроде национальной забавы. В прошлом году они сбили 43 опоры уличного освещения, общий ущерб составил 1,5 миллиона рублей, информировал «Горсвет». По девяти фактам причинения ущерба на сумму 508 тысяч рублей направлены заявления в страховые компании о страховом возмещении по ОСАГО. Решение приняты, ущерб восстанавливается. По десяти фактам на сумму 414 тысяч рублей виновным лицам направлено предложение о добровольном возмещении причиненного ущерба. По четырем фактам причинения ущерба на сумму 246 тысяч рублей поданы иски в суд. По 23 фактам ведется розыску виновных лиц.Короче говоря, «бодаться» с опорой - дорогое удовольствие.Фото: ГИБДД