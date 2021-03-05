В Тулунже отремонтируют дорогу по ул. 40 лет Победы

Ее не ремонтировали уже много лет





В этом году в Улан-Удэ запланирован ремонт на одном из самых протяженных участков дорог - улице 40 лет Победы от федеральной трассы «Байкал» до границы участка автомобильной дороги Иволгинского района протяженностью 2,6 км. Обновление дорожного полотна пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Ремонтируемый участок затронет всю протяженность поселка Тулунжа. Жители микрорайона много лет просили отремонтировать именно этот участок дороги. В этом году в рамках нацпроекта мы сможем это сделать, - рассказал начальник управления дорожного строительства Комитета по строительству администрации Улан-Удэ Павел Малых.Участок дороги обеспечивает подъезд к таким социально важным объектам, как городская поликлиника №1, общеобразовательные учреждения и детские сады. По ней ежедневно проезжает два маршрутных автобуса № 19 и 128.Последний ремонт на этом участке проводился много лет назад. Сейчас она в неудовлетворительном состоянии - имеется большое количество трещин асфальтобетонного покрытия, ям и выбоин.В ходе ремонта дорожники полностью уберут старый асфальт, выровняют дорогу новым покрытием, построят раннее отсутствовавшие тротуары, проведут ремонт искусственных сооружений (труб), установят барьерное ограждение на наиболее опасных участках. Также на дороге установят предупреждающие знаки, нанесут разметку и обустроят автобусные остановки.Работу проведет подрядная организация ООО «СК Арсенал». На ремонт выделено около 47,9 млн рублей. Дорожники приступят к работам в конце апреля и планируют завершить до 30 сентября 2021 года.Всего в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Улан-Удэ запланирован ремонт 25 участков дорог на сумму 700 млн рублей.Фото: мэрия Улан-Удэ