Житель Бурятии украсил свой двор авиабомбой

По словам владельца двора, эти бомбы используют в качестве баков для воды на дачах



Житель Гусиноозерска во дворе частного дома земляка обнаружил интересное «украшение» - настоящую авиабомбу. Об этом он рассказал в местном Интернет-сообществе selfie_gsk_03.



- За забором частного дома в Гусиноозерске заметил бомбу. Зашел внутрь, хозяйка сказала: муж приволок с полигона и установил во дворе в качестве малой архитектурной формы, - рассказал мужчина.



Как пояснили в комментариях к посту, по номерам на корпусе удалось выяснить, что это имитирующая авиабомба, с помощью которой отрабатывалась точность авиаударов.



- По слова бывшего военного, после учений люди собирали эти бомбы, подваривали сваркой и использовали в качестве баков для воды на дачах, - поделился подписчик.



Как добавили комментаторы, фотография сделана давно, и уже много раз ее замечали на местных интернет-ресурсах. Когда именно сделано фото - в записи не уточняется.





фото: из Инстаграма selfie_gsk_03