Число выздоровевших от COVID-19 жителей Бурятии превысило 32 тыс человек

Однако коронавирус не уходит: за минувшие сутки вновь более 100 новых заболевших



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 34 236. Это на 103 случая больше, чем было в четверг, 54% (18 136) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 723 человека, двое - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 103 новых случаев коронавируса: 84 человека - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 3 425 человек.



В стационарах получают лечение 746 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 482. В отделениях реанимации находится 83 пациента (из них старше 65 лет – 51), на ИВЛ 41 пациент (из них старше 65 – 23), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 23.



Амбулаторное лечение проходит 731 пациент с COVID-19, наблюдается 170 человек.

Всего выздоровели от коронавируса COVID-19 – 32 036 (+132) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 1 060 коек, занято – 746, свободно – 314 коек. Занятость коечного фонда составляет 70,4%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2 632 человек, с нарастающим итогом – от 855 555 человек.



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