В Улан-Удэ кибермошенники стали стучать дважды

За сутки в городе зарегистрировано четыре факта мошенничеств с использованием IT-технологий



В Улан-Удэ накануне в полицию Октябрьского района с заявлением о мошенничестве обратилась 50-летняя горожанка. Женщина рассказала, что в декабре прошлого года она просмотрела в интернете рекламный видеоролик о возможности заработка на валютном рынке и зарегистрировалась на предложенной платформе.



Спустя некоторое время ей позвонила женщина и представилась брокером крупной компании. Звонившая объяснила условия заработка и рассказала, что необходимо вложить деньги для получения первой прибыли. Будущая клиентка перевела на указанный счет 11 тысяч рублей. Позже она увидела, что на баланс платформы поступают деньги и захотела их вывести. Однако консультант объяснил - чтобы их вывести, необходимо оплатить залог в размере 20% от суммы на счете. Женщина предположила, что это мошенник и прекратила связь с ним.



Не теряя надежды вернуть средства, она нашла в интернете «организацию по борьбе с мошенничествами» и оставила заявку с просьбой разобраться в ситуации. Спустя некоторое время ей позвонили. Собеседник сообщил, что ее заявка принята и сотрудникам фирмы удалось вывести денежные средства, которые переведены ей на электронный кошелек. Для того, чтобы получить полагающуюся ей сумму, женщине необходимо внести 800 долларов за юридические услуги. Женщина оплатила требуемую сумму и попыталась перевести денежные средства на свой банковский счет. Когда это не удалось, она поняла, что стала жертвой мошенников повторно, но на этот раз обратилась в полицию.



Общий ущерб от мошеннических действий составил около 260 тысяч рублей. Отметим, что собственных сбережений у горожанки не было, она заняла деньги у знакомых и родственников, сообщили в МВД по Бурятии.



Жертвой обмана стал и 51-летний улан-удэнец. В январе мужчине поступил звонок от, якобы, биржевого аналитика с предложением заработать. Горожанина заверили: он сможет заработать даже при отсутствии специальных знаний и навыков. Примечательно, что мужчина ранее не пользовался смартфоном и не имел опыта перевода денежных средств. В течение месяца горожанин перечислил 150 тысяч рублей под диктовку сотрудника фирмы.

Мошенники убеждали мужчину, что его сбережения, участвующие в финансовых сделках, приносят доход. Когда же улан-удэнец не смог дозвониться до финансовых консультантов, он понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.



Возбуждены уголовные дела, ведется следствие. Отметим, за прошедшие сутки в Улан-Удэ зарегистрировано четыре факта мошенничеств с использованием IT-технологий. Правоохранители призывают жителей республики проявлять максимум бдительности и не поддаваться на сомнительные, обещающие легкий и быстрый заработок предложения.



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