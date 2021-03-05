05.03.2021
В Иркутске трамвай врезался в девять автомашин

В Иркутске трамвай врезался в девять автомашин

Пассажиров в вагоне не было, следователи СКР работают на месте ДТП

В Иркутске сегодня трамвай №1, двигаясь по улице Терешковой, допустил столкновение с девятью автомобилями в районе железнодорожного вокзала. По предварительной информации, у трамвая отказали тормоза, сообщили в Следственном управлении СКР по Иркутской области.

Пассажиров в этот момент не было.

Начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Других подробностей инцидента пока нет.

Фото: СКР
ДТП трамвай Иркутск
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