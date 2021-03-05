В Иркутске трамвай врезался в девять автомашин

Пассажиров в вагоне не было, следователи СКР работают на месте ДТП
В Иркутске сегодня трамвай №1, двигаясь по улице Терешковой, допустил столкновение с девятью автомобилями в районе железнодорожного вокзала. По предварительной информации, у трамвая отказали тормоза, сообщили в Следственном управлении СКР по Иркутской области.
Пассажиров в этот момент не было.
Начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Других подробностей инцидента пока нет.
Фото: СКР
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