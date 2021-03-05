В Бурятии жители посаженного на карантин района нарушают антиковидные меры

Мобильные группы «шерстят» Селенгинский район





В Селенгинском районе, где с 4 марта усилены ограничительные мероприятия в связи со вспышкой коронавируса, усилена работа мобильных групп. Несмотря на опасность, и жители района, и работающие там предприниматели продолжают нарушать антиковидные меры.

«За минувшие сутки проверками мобильных групп в Селенгинском районе охвачено 22 объекта и 38 граждан. Выявлено пять нарушений противоэпидемических мер. Составлен один протокол на юридическое лицо, вручено четыре уведомления руководителям организаций и предприятий для явки 5 марта на составление протоколов. К контрольным мероприятиям присоединились сотрудники МВД, Государственной противопожарной службы и Росгвардии. Ведомствами составлено по одному протоколу по статье 20.6.1 о несоблюдении жителями района мер профилактики», - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Напомним, по решению оперштаба с 4 марта в течение 14 дней на территории района приостановлено проведение любых досуговых, спортивных, культурных мероприятий с очным участием зрителей. Приостановлена работа предприятий общепита, кинозалов, учреждений культуры и дополнительного образования. Выезд спортивных команд для участия в соревнованиях за пределами района допускается только при наличии результатов лабораторного обследования на COVID-19.Фото: пресс-служба правительства Бурятии