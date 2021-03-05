Детским лагерям в Бурятии могут разрешить 100-процентную загрузку

Но нужно разрешение Роспотребнадзора



Об этом заявил министр спорта и молодежной политики Вячеслав Дамдинцурунов во время прямого эфира в соцсетях.

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- В этом году детские лагери будут работать. Единственное, есть требование федерального Роспотребнадзора, что загрузка в лагерях должна не превышать 50%. Это определенная проблема для загородных лагерей, связанная с финансами. Мы готовим письмо на Роспотребнадзор, чтобы разрешили 100% загрузку. Но все зависит от эпидситуации, которая будет в республике.



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