В Улан-Удэ прокуратура пригрозила ТГК-14 штрафом



Энергетики просрочили выполнение требования по установке счетчиков



Теплоснабжающим организациям Бурятии следует ускорить работу по оснащению домов общедомовыми приборами учета (ОДПУ) во избежание штрафов – с таким предупреждением выступил Госстройжилнадзор.



- По требованию прокуратуры Бурятии Госстройжилнадзором проведены проверки и выданы предписания в отношении АО «Интер РАО – Электрогенерация» и ПАО «ТГК-14» в связи с тем, что приборы учета не установлены во всех многоквартирных домах, - сообщили в пресс-службе ведомства.



Отсутствие общедомовых приборов учета - это нарушение федерального закона об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, поскольку установка таких приборов – обязанность ресурсоснабжающих организаций. Кроме того, информацию об этих приборах необходимо размещать в ГИС ЖКХ.



- Общедомовые приборы учета в многоквартирном доме обеспечивают контроль реального потребления ресурсов жильцами и объемы их фактических поставок. Возможность повлиять на объем расходуемых ресурсов позволяет получить реальную экономию, - отметил зампред правительства Бурятии по инфраструктуре Евгений Луковников.



ОДПУ должны ставиться во всех многоквартирных домах, подключенных к централизованным коммуникациям подачи тепла, воды, электричества и газового топлива. Не устанавливаются данные счетчики только в домах, где отсутствует техническая возможность их монтажа и правильного применения. Для фиксации этого факта необходимо провести обследование и подтвердить наличие хотя бы одного критерия, говорящего о невозможности поставить счетчики.



Как отметили в Госстройжилнадзоре, в 2020 году теплоснабжающим компаниям были направлены предостережения за то, что многоквартирные дома не оснащены общедомовыми приборами учета. В течение 60 дней эти предостережения не были исполнены. В связи с нарушением предусмотрен штраф с последующим предписанием об обязанности установить общедомовые приборы учета.



фото: "Номер один"