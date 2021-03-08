Председатель горсовета Улан-Удэ поздравил женщин с 8 марта

Дорогие наши любимые женщины! Мамы, бабушки, жены, дочери!





От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета поздравляю вас с Международным женским днём!

8 марта – это замечательный повод выразить вам особую признательность за мудрость, душевную щедрость и умение делать мир прекрасным. Вы даете нам силы идти вперед, вдохновляете на самые смелые дела. Поэтому все наши достижения – в вашу честь.В этот прекрасный весенний день хотим пожелать вам настоящего женского счастья, заботы и внимания близких. Гармонии, здоровья и красоты!Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Ч.В. Бальжинимаев