В Улан-Удэ полицейские уничтожили игровое оборудование

По решению суда в утиль пущено 266 единиц компьютеров, автоматов, покерных столов



В Бурятии по решению суда уничтожено 266 единиц игрового оборудования. Все имущество изъято сотрудниками полиции в ходе проверок нелегальных игорных заведений в 2019-2020 годах, сообщили в республиканском МВД.



Среди изъятого около двухсот единиц компьютерного оборудования, игровые автоматы, покерные столы. Денежные средства в сумме около 120 тысяч рублей обращены в доход РФ.



Напомним, сотрудниками регионального МВД в 2020 году пресечена незаконная деятельность 21 игорного заведения, из незаконного оборота изъято около пятисот единиц игрового оборудования, в том числе, около ста игровых автоматов, более четырехсот системных блоков, денежные средства около миллиона рублей, а также покерные столы, рулетки, столы для игры в рулетку.



По представленным материалам оперативно-розыскной деятельности органами следствия возбуждено 18 уголовных дел в сфере незаконного игорного бизнеса, окончены расследованием и направлены в суд 12 уголовных дел этой категории.



Фото: МВД по Бурятии



