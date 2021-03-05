Посол Израиля в России: «Историю надо помнить и уважать»

Глава Бурятии вместе с послом Израиля в России почтили память героев Великой Отечественной войны



Глава Бурятии Алексей Цыденов вместе с чрезвычайным и полномочным послом Израиля в России Александром Бен Цви возложили сегодня в Улан-Удэ цветы к памятнику маршала Советского Союза Константина Рокоссовского и Мемориалу Победы, сообщили в правительстве республики.



Дипломат рассказал об истории своей семьи и участии своего отца в боях под Сталинградом. «Мой отец был ветераном войны, тяжелораненым под Сталинградом. Как сын ветерана, который прошел через все это, я не могу приехать в город и не отдать дань уважения и памяти тем, кто воевал, погиб, был ранен, вернулся с войны. Для меня не только официальный долг. Это - часть истории моей семьи», - отметил Александр Бен Цви.



Глава Бурятии обратил внимание на важность мероприятий по сохранению памяти о Великой Отечественной войне, о подвиге народа, освободившего Европу от фашистских захватчиков.



«Кто не знает своей истории, тот не имеет будущего. Мы должны знать, хранить, беречь свою историю, относиться к ней с уважением, извлекать из нее уроки. И эту великую трагедию и Великую Победу, которая была в нашей истории, наше поколение должно знать. Как это было, через что прошла страна, и как важно, чтобы вся страна была единой. Только общими усилиями, только тем, что вся страна поднялась, в те тяжелые годы мы смогли победить. Особенно важно, чтобы единство было в народе. Тогда мы сможем с любыми трудностями справиться. История нас учит, что только единый народ, только вместе мы можем побеждать, справляться со всем и идти вперед», - подчеркнул Алексей Цыденов.



Александр Бен Цви выразил свое мнение в отношении попыток фальсификации истории Второй мировой войны и роли СССР в победе над фашизмом.



«Это абсолютная глупость. Вот мне не надо рассказывать, что было во время войны, я знаю ее историю, я все слышал от родителей – настоящих свидетелей. Отец был ветераном, мать была в эвакуации на Волге, в колхозе, вся моя семья спаслась. Поэтому мне не надо рассказывать, какую роль сыграла советская армия в этой войне, для меня все понятно и ясно. Переписывать историю – это глупо. Надо историю помнить, надо ее уважать», - подчеркнул Александр Бен Цви.



Делегация из Израиля успела посетить в Бурятии Забайкальский национальный парк. В ее составе: посол Израиля в РФ господин Александр Бен Цви с супругой госпожой Эдной Бен Цви и сыном Эяль Бен Цви, а также военный атташе государства Израиль в РФ господин Герман Гильтман с супругой госпожой Ольгой Гильтман и сыном Надавом Гильтман.



Они побывали на перешейке полуострова Святой нос в местности Вышка, поднялись на смотровую площадку в местности Монахово. Особое впечатление на гостей произвели ледяные гроты острова Малый Кылтыгей, также они познакомились с подледным ловом рыбы в поселке Курбулик и посетили бухту Змеевая, рассказали в пресс-службе нацпарка.



Фото: egov-buryatia.ru



