В Улан-Удэ выброшенная новорожденная девочка обрела семью

За судьбой малышки следила уполномоченный по правам ребенка
Оставленная матерью на железнодорожной платформе новорожденная девочка нашла новую семью. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина.
«Судьба малышки и ее жизнеустройство находились на контроле, сотрудники аппарата поддерживали связь с органами опеки. Мы рады, что на сегодняшний день девочка обрела семью, теперь с ней рядом заботливые и любящие люди», - рассказала Ганькина.
Напомним, сегодня в Улан-Удэ суд вынес приговор в отношении 39-летней горожанки, обвиняемой в покушении на убийство новорожденного ребенка. 16 октября 2020 года женщина родила дома ребенка и решила от него избавиться. Она завернула девочку в простыню, положила в пакет и направилась в сторону железнодорожных путей, где оставила его на платформе грузового поезда. На станции в Улан-Удэ работник РЖД обнаружил ребенка и обратился в правоохранительные органы. Новорожденную госпитализировали в больницу, благодаря своевременно оказанной помощи девочка осталась живой.
Суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно, также она будет проходить принудительное лечение у психиатра.
Фото: pixabay.com
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