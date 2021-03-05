В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД помогли ребенку вернуться домой



Школьник заблудился и попросил уполномоченных помочь ему



Вчера в Улан-Удэ к экипажу ДПС на проспекте Строителей за помощью обратился мальчик. Ребенок рассказал, что потерялся и не знает, как добраться до дома. Вместе с одноклассником он гулял после занятий и пришел не на ту остановку, с которой обычно сам уезжает домой. Телефона у школьника с собой не было, поэтому он решил обратиться за помощью к полицейским.



Лейтенант полиции Михаил Степной и лейтенант Тушин Дамбаев попросили мальчика показать дневник, в котором нашли номер телефона его родителей.



- Автоинспекторы созвонились с папой ребенка, сообщили о случившемся и отвезли его домой на улицу Боевая. Родители школьника и сам мальчик поблагодарили полицейских за помощь, - рассказали в пресс-службе ГИБДД Бурятии.



Фото: МВД Бурятии

