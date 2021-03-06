В столице Бурятии продолжается оснащение школ электронными турникетами вопреки протестам

Родители школьников отказываются оформлять карты, позволяющие проходить через турникеты



Цель установки турникетов – обеспечение безопасности детей. Для того чтобы пройти через турникет, школьник должен воспользоваться специальной картой. Как выяснилось, далеко не все родители в Улан-Удэ согласны на оформление и использование таких карт.



- После звонков о ложном минировании в школе, где учится мой ребенок, прошло собрание родительского комитета, и администрация поставила родителей перед фактом, что банк «Авангард» установит турникеты и проход будет возможен только по картам этого банка. Никакой альтернативы не предлагается. Родителям сказали открывать счета и заводить карты. Но этот банк мне не нравится, заполнять анкеты и получать карту я не хочу, однако идет административное давление со стороны школы. Я предложил завести магнитные карты, но мне ответили, что нужно приобрести именно банковскую карту, они есть уже у всех учителей и директора. И турникеты уже привезли в школу, - жалуется горожанин.

По словам Максима, сейчас в школе уже стоят магнитные рамки и есть пост охраны. По его мнению, этого вполне достаточно для безопасности людей. Однако в комитете по образованию Улан-Удэ имеются свои доводы в пользу турникетов.



Согласно требованиям к антитеррористической защищенности объектов Министерства просвещения и объектов (территорий), относящихся к сфере Министерства просвещения, в образовательных организациях основные входы в здания должны быть оборудованы контрольно-пропускными пунктами (постами охраны). Также в образовательных организациях должен быть обеспечен пропускной режим. Обеспечение пропускного режима в здание осуществляется в том числе посредством установки турникетов, сообщили «Номер один» в ведомстве.



Принцип работы турникета простой. Информация об учениках вносится в базу данных школы, каждому ученику, учителю и сотруднику выдается карта пропуска. Контролер, считывающий информацию, идентифицирует пришедшего, и в случае, если данные совпадают с тем, что записано в памяти устройства, проход будет открыт, а информация о входящем сохранена в памяти устройства. В качестве карт пропуска могут выступать карты питания банков и иных организаций, в том числе банка «Авангард»

Сейчас монтаж и установка турникетов ведется в 11 школах города. Подрядчика при установке турникетов школа выбирает самостоятельно.



Комитет по образованию заверяет, что получение карты происходит сугубо на добровольных началах.



- Принуждение к приобретению карт исключено. Однако в связи с тем, что с начала учебного года дети 1 – 4-х классов, а также льготные категории учащихся 5 – 11-х классов начали получать бесплатное горячее питание, многократно увеличилась нагрузка на заместителей директоров школ по социальной работе и социальных педагогов по учету и отчетности питающихся детей. С целью соблюдения сроков сдачи отчетов по бесплатному питанию, снижения нагрузки на классных руководителей образовательное учреждение может рекомендовать получить карту безналичного расчета той организации, которая обслуживает школьную систему питания, - отмечают в комитете по образованию.



Также чиновники уверяют, что альтернатива проходу по картам есть – «в случае отказа от оформления карты, брелока или жетона для прохождения через турникет пропускной режим будет осуществляться при контроле охраны или дежурного администратора».



Еще одно опасение у горожанина вызывает возможность быстрого демонтажа турникетов в случае возникновения чрезвычайной ситуации.



- Если будет эвакуация в случае реального пожара в школе? Говорят, что их легко убрать, но в любом случае это лишние препоны, - уверен мужчина.



Как бы то ни было, родительской общественности активно навязывают ненужные услуги, отказаться от которых под натиском администрации школы совсем непросто.



Лариса Ситник, «Номер один».

Фото: "Номер один"

