Пандемия лишила особенных детей Бурятии реабилитации и живых занятий с педагогами

Занятия для особенных детей перешли в онлайн еще весной прошлого года



В редакцию «Номер один» обратились родители детей-аутистов с жалобами на реабилитационный центр «Светлый». С осени 2020 года в «Светлом» развернули стационар для лечения больных COVID-19, из-за чего курсовая реабилитация для детей стала невозможна. А занятия для особенных деток перешли в онлайн еще весной прошлого года.



Обучение через YouTube



Родители детей с расстройством аутистического спектра рассказали нам, что в РЦ «Светлый» уже практически год в нормальном режиме не работает отделение «Особый ребенок». Если быть точным, оно функционирует лишь в дистанционном формате.



- Для детей, имеющих ментальные нарушения, для усвоения материала просто необходима живая помощь специалиста, а не запись ролика в YouTube. В течение полутора лет до этого уволились абсолютно все опытные педагоги отделения, большинство из которых проработало там более десяти лет. Сейчас занятия ведут молодые специалисты, и им не хватает навыков работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, - рассказывает «Номер один» мама ребенка с синдромом Дауна.



Занятия в онлайн перешли весной 2020 года, когда началась пандемия. Летом очные занятия в Реабилитационном центре посещать разрешили. Родители возили детей на занятия в течение трех недель, однако уже осенью все вернулось на круги своя – «Светлый» вновь перешел на «удаленку». Родители остались со своими детьми наедине. Можно только представить, насколько сложно им приходится. Ведь если формат дистанционной учебы оказался непростым для здоровых школьников, то что говорить о детях с ограниченными возможностями здоровья?



Чем же объясняет необходимость размещения ковидного госпиталя в Реабилитационном центре Минздрав республики?



В связи со значительным ухудшением эпидемиологической ситуации по COVID-19 в Бурятии осенью 2020 года Республиканский оперативный штаб по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, принял решение передать здание РЦ «Светлый» в безвозмездное пользование Республиканской больнице скорой медицинской помощи им. В. В. Ангапова, сообщили «Номер один» в министерстве.



Таким образом, с 14 октября 2020 года в здании Центра развернули стационар для лечения больных COVID-19. Здание перепрофилировали за счет средств республиканского бюджета: провели работы по обеспечению снабжения медицинским газом, строительно-монтажные работы по устройству шлюзов, перегородок, оснастили необходимым медицинским оборудованием. Всего в Центре развернули 75 коек для лечения больных COVID-19. Сейчас в «Светлом» на стационарном лечении находится 41 пациент с новой коронавирусной инфекцией.



Родители детей с расстройством аутистического спектра высказывают недовольство столь длительной арендой Реабилитационного центра и опасаются, что здание останется в ведении Минздрава навсегда.



- В связи с пандемией речи о занятиях не шло. Пандемия заканчивается, в конце января должна была закончиться эта безвозмездная аренда, но договор продлили до конца марта. У нас была надежда на то, что все начнет работать в ближайшее время. Этот Реабилитационный центр единственный в городе для наших детей, - высказывается родительская общественность.



В Минздраве республики людей призывают не паниковать и обещают, что «Светлый» возобновит работу «при стойком улучшении эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции».



Мест не хватает



Помимо того, что у детей исчезла возможность очных занятий с педагогами, не все из них могут попасть в специальные коррекционные школы VIII вида. Там просто не хватает мест.



- В 2019 году мой ребенок не смог пойти в первый класс, потому что не хватило мест в школе. В детсад комбинированного вида «Солнышко» мы не могли ходить уже по возрасту, так как моему сыну на тот момент было восемь лет, а в сад можно ходить до шести, - рассказывает мама ребенка-аутиста из Улан-Удэ. Сейчас сын Юлии учится на дому, два раза в неделю к ним приходит учитель. Одно занятие длится 40 - 50 минут. Кроме сына Юлии, в Бурятии на дому вынуждены обучаться еще 235 детей.



Женщина говорит, что Министерство образования республики в 2019 году обещало, что выделит дополнительное здание для школы для особенных детей, но оно так и не появилось. Отметим, в Улан-Удэ функционируют две государственных коррекционных общеобразовательных школы для детей с интеллектуальными нарушениями. Всего в Бурятии девять таких школ, остальные находятся в Селенгинском, Закаменском, Заиграевском, Еравнинском и Мухоршибирском районах.



В Министерстве образования признают, что в Улан-Удэ действительно непростая ситуация с доступностью образования для детей с интеллектуальными нарушениями, и наблюдается она именно в городе Улан-Удэ. Так, летом 2019 года в школы поступило 86 заявлений о зачислении, из них удовлетворено лишь 15. Остальные получают образование в немуниципальных школах республики.



В 2020 - 2021 учебном году тенденция сохранилась, но, на усмотрение родителей, предлагались места в школах-интернатах, расположенных в районах республики. Однако вряд ли кто-то решится на переезд из Улан-Удэ в село.



В Министерстве образования и науки нам сообщили, что ведут работу по открытию филиала коррекционной школы №2 на территории бывшего Улан-Удэнского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа.



Создание данного структурного подразделения возможно при условии передачи недвижимого имущества специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа. Вопрос о передаче прорабатывается с Минпросвещения России, отмечают в ведомстве.



Еще одна проблема детей с расстройствами аутистического спектра – неиспользование методов АВА-терапии: интенсивной обучающей программы, помогающей в работе с базовыми навыками в обучении.



Всемирно известная методика прикладного анализа поведения начала зарождаться в Бурятии лишь благодаря грантам в руках энтузиастов Центра ранней помощи «Солнышко», и совсем недавно ее начал применять Центр «Единый мир». Увы, их возможности ограничены, после «Солнышка» прикладной анализ в школах практически никто не применяет, и заложенные навыки зачастую остаются без должного дальнейшего развития, констатируют мамы детей с аутистическими расстройствами.



Как известно, если с «особенными» детьми плотно заниматься, они будут полностью социализированы, смогут работать и быть обычными гражданами, а государству не придется десятилетиями нести на себе выплаты по инвалидности. Однако в Бурятии, как и в целом по стране, таких детей словно стараются не замечать.



Лариса Ситник, «Номер один».