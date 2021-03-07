От зачатия до смерти

Как развивается сексуальность человека с течением жизни?
Сексуальное время в разные периоды нашей жизни идет по-своему – то бешено бежит, то ровно шагает по циферблату, то замедляется. Оно движется и развивается по законам природы, которые нужно знать, чтобы понимать, что происходит с организмом и как на это воспринимать. Об этапах психосексуального развития человека расскажет психолог-сексолог Оксана Огнева.
Рембрандт или замочная скважина?
- Оксана Александровна, расскажите, что есть психосексуальное развитие человека?
- У многих родителей возникает доминирующая установка оградить детей от всякой информации, связанной с полом, побуждающая устанавливать строжайшую цензуру в чтении и знакомстве с искусством. Вот что пишет Леонид Лиходеев в книге «Искусство это искусство»: «… прекрасное существует. Существует мудрый Рембрандт и неуемный Рубенс; грозный в своем смехе Рабле и веселый Бокаччо. И весь ужас в том, что существуют они уже задолго до того, как нашим мальчикам и девочкам стукнет по 16 лет. Но если этим мальчикам и девочкам постоянно талдычить, что под одеждой все люди голые и при этом они еще делятся на мужчин и женщин (какой позор!), старик Рабле помрет, не родившись в их сознании, потому что побегут они не к нему, а… к замочным скважинам. Потому что легче всего научить человека видеть мир через замочную скважину». Беда не литературы или живописи, а воспитания, когда сексуальное любопытство подростка принимает нездоровые, гипертрофированные формы.
Любящий и ответственный родитель всегда стремится быть идеальным родителем. Другое дело, что идеал практически недостижим, а вот здоровое стремление к нему — это похвально и одобряемо культурным обществом, является залогом того, что общество обретет в лице ребенка здоровую, полноценно развитую личность.
Удивительно, но факт: для того чтобы стать водителем и получить права на управление автотранспортом, нужно как минимум обучиться в автошколе и как максимум получить водительские права. А что нужно для того, чтобы стать родителем? Я буду очень рада, если читатель не сочтет данный вопрос риторикой, а задумается и спросит себя, какие «институты семьи и брака» он посетил, прежде чем стать родителем?
Начнем с ключевого момента. Для того чтобы стать родителем, достаточно достичь половой зрелости - стадии онтогенеза, когда особь достигает способности к половому размножению. В природе она наступает у самцов с началом сперматогенеза, у самок - с первой овуляцией (а у женщин начинается так называемое менархе).
Онтогенез сексуальности включает в себя три составляющие: соматосексуальное, психосексуальное и социосексуальное развитие. Первую составляющую онтогенеза сексуальности некоторые авторы называют физической (половой), она представляет собой процесс последовательных возрастных изменений нейрогуморальных, сосудистых и урогенитальных механизмов сексуальности на протяжении жизни человека: рождение, рост, созревание, а затем зрелость, инволюция и старость.
Вторая составляющая – психосексуальное развитие, характеризующее изменения психического мира человека в процессе становления и развития сексуальности: формирование полового самосознания, полоролевого поведения и психосексуальных ориентаций и предпочтений, а также возрастная динамика сексуальности в зрелом возрасте и инволюционном периоде.
Третья составляющая – социосексуальное развитие. Оно представляет собой детерминированный социальными и культурными факторами процесс половой социализации индивида: становление гендерной идентичности, формирование всего репертуара гендерных сценариев и ролей, реализованные брачные и внебрачные стратегии, включая родительство и участие в социализации внуков.
Девочек делать проще
В самом начале я говорила, что, для того чтобы стать родителем, достаточно достичь половой зрелости. Согласно классификации психосексуального развития, половая зрелость наступает в конце пубертатного периода - с 11 - 13 до 15 - 18 лет. Конечно, цифры здесь варьируются, все зависит от ряда факторов, влияющих на половое созревание. Подробно об онтогенезе сексуальности можно почитать в книге Евгения Кащенко и Сергея Агаркова «Сексуальность от зачатия до смерти: онтогенез сексуальности».
- Какие этапы психосексуального развития проходит человек?
- Их семь: пренатальный период (от зачатия до рождения); парапубертатный (с 0 - 1 до 5 - 7 лет); препубертатный (с 5 - 7 до 11 - 13 лет); пубертатный (с 11 - 13 до 15 - 18 лет); переходный (с 15 - 18 до 25 - 30 лет); период зрелой сексуальности (25 - 30 до 50 - 55 лет); инволюционный (50 - 55 до 70 лет и старше).
В пренатальном периоде формируется морфологический пол, регистрируемый при рождении как акушерский. Человеческая клетка содержит 23 пары хромосом. И у мужчин, и у женщин 22 пары их одинаковые, а вот последняя - различна. Женские клетки - это всегда Х-хромосомы, мужские - либо Х, либо У-хромосомы. Пол зародыша определяется тем, какую хромосому несет в себе сперматозоид, оплодотворивший яйцеклетку: У-хромосома = мальчик (ХУ)- для того чтобы сделать мальчика, природе приходится знатно постараться. Х-хромосома = девочка (ХХ) – девочек природе делать проще. Эти две формулы ни что иное как истинный (генетический) пол. Это основа основ, которая жестко защищена природой от всех возможных сбоев. Нарушения в этой формуле приводят к гермафродитизму, что сейчас называется интерсексуальностью.
Следующий этап в рамках внутриутробного развития пола ребенка - гормональный. В определенный момент включается секреция преимущественно мужских или женских гормонов. И дальше у зародыша, который еще мономорфен (содержит в себе мюллеровы и вольфовы протоки), начинают развиваться либо мужские, либо женские «аксессуары».
Далее под влиянием гормонов формируется гонадный пол, растут гонады (мужские семенники или женские яйцеклетки). Эти гонады начинают выделять, преобразовывать не весь морфотип зародыша, а его половую систему. На определенном этапе жизни внутриутробного развития внутри гонад закладывается гаметный пол. На момент рождения мы имеем уже пол морфологический.
Унисекс вреден для малышей
В парапубертатный период (с 0 - 1 до 5 - 7 лет) происходит половая аутоидентификация. Ребенок отвечает на вопрос: «Кто я - мальчик или девочка?». Аутоидентификация себя с тем или иным полом является фундаментом, на котором строится вся личность. Полноценной (психически здоровой) личности вне пола не существует. Родителям важно понимать, что в этом возрасте модный ныне «унисекс» может сыграть злую шутку с ребенком. К 3 - 4 годам малыш должен однозначно, утвердительно и необратимо заявлять о том, что он является представителем того или иного пола. Не усложняйте ребенку и без того трудную задачу для этого возраста, одевайте девочек в платьица, а мальчиков в костюмчики.
В периоде 5 - 7 лет происходит насыщение познавательных потребностей понятийного либидо в процессе сексуальных игр (научение полоролевому поведению в играх). В данном возрасте у ребенка нет еще и тени представления о сексуальности как таковой, и не стоит нагружать его «взрослым стыдом» там, где перед ним стоят совершенно другие задачи. Оставьте свои сексуальные фантазии о сексуальных играх в рамках партнерских отношений, малышу об этом знать еще рано и совершенно ни к чему.
Вопрос «какой я?» ребенок задает в препубертатный период своей жизни с пяти - семи до 11 - 13 лет. Это время формирования половой роли, полоролевого поведения (или полоролевого стереотипа). В данном возрасте наиболее выраженной является идентификация с родителем того же пола, когда, например, мальчик вбирает в себя те черты, которые позаимствует от образцов взрослых мужчин, в особенности от отца. Именно поэтому так важно, что в этом возрасте у мальчика был отец или значимый мужчина, с которого можно будет брать пример.
- Чем характеризуется пубертатный период в жизни ребенка?
- С 11 - 13 до 15 - 18 лет у человека идет формирование психосексуальных ориентаций, обуславливающих выбор объекта полового влечения и форм его реализации, а также приобретение стартовых навыков партнерства. Это время, в течение которого организм достигает биологической половой зрелости.
Именно в этом возрасте в три этапа происходит формирование либидо - проявление полового инстинкта, обостренного и неустанного сексуального влечения. Пробуждение либидо обусловлено биологически.
Первая стадия либидо - платоническая, на этом этапе у ребенка происходит формирование романтического компонента полового влечения. Вторая - эротическая стадия либидо, она тесно связана с гормональным кризом пубертата, здесь складывается эротический компонент влечения. На третьей, сексуальной стадии формируется стремление к оргазму в интимных отношениях.
- Обязательно ли человек должен пройти все эти стадии?
- Прохождение трех стадий это непременное условие нормального сексуального развития человека. Исключение какой-либо из них неминуемо может привести к осложнениям в будущей половой жизни.
Период 50 - 100%-ной оргастичности
За переходным периодом психосексуального развития идет период сексуальной молодости, а следом зрелой сексуальности (с 25 - 30 - 50 - 55 лет). Чувствуете разницу между сексуальной зрелостью и зрелой сексуальностью? За этой игрой слов сокрыто понимание того, что к определенному возрасту можно достичь сексуальной зрелости, а вот зрелой сексуальностью может похвастаться далеко не каждый.
Этот период онтогенеза сексуальности наиболее продолжительный, он отличается спадом гиперсексуальности и вхождением в условно-физиологический ритм (УФР) у мужчин. Женщины достигают 50 - 100%-ной оргастичности, а семейно-брачные отношения формируются на фоне регулярной половой жизни.
Именно период зрелости в красках характеризует одну из самых ярких сторон человеческой жизни. И только с его завершением наступает этап спада сексуальной активности, который носит название инволюционного. В этот период увядания (51 - 70 лет) либидо регрессирует. Проходит все те же стадии формирования либидо, но уже в обратном порядке: сексуальная, романтическая, платоническая. Прохождение трех стадий психосексуального развития - нормальная, но необязательная характерная черта инволюционного периода.
Проследив динамику преобразований человеческой сексуальности, от пренатального периода до глубокой старости, можно с уверенностью заявить, что сексуальность индивида присутствует на всех этапах его онтогенеза и является одной из главных ценностей в его жизни.
Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».
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