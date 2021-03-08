В Бурятии Байкал становится коричневым из-за фекальных стоков

Их сливают в озеро ближайшие прибайкальские поселки



Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратурой обнародованы результаты проверки качества воды и состояния очистных сооружений в центральной части Байкала в связи с жалобами населения и туристов на помутнение озера прошлой осенью. В надзорном ведомстве полагают, что причиной помутнение воды стал... сброс неочищенных фекальных стоков в озеро с ближайших прибайкальских поселков.



Напомним, что в августе 2020 года в «Номер один» был опубликован материал «Байкал покрылся коричневой жижей». В нем сообщалось, что в районе поселка Танхой Кабанского района местные жители и туристы обнаружили страшное - Байкал стал коричневым.



- Цвет воды потемнел, волны стали коричневыми, появился неприятный запах, - сообщил улан-удэнский турист Алексей Алексеев. - Мы приехали отдыхать в район речки Мишиха, хотели вскипятить байкальскую воду, но оказалось, что она опасна для людей.



По словам туриста, «когда они захотели купить рыбу у местных жителей, последние им сказали, что вода отравлена и поэтому рыба ушла».



Прокуратура оперативно отреагировала на сообщения в СМИ. Надзорные органы посчитали, что виновник происходящего - местные очистные сооружения.



- Природоохранной прокуратурой в ходе проведенной в августе 2020 года проверки установлено ветхое состояние очистных сооружений на станции Переемная, введенных в эксплуатацию в 1972 году и не обеспечивающих надлежащую очистку стоков, - сообщила старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ Елена Качина. - Очистные сооружения физически и морально устарели, поэтому вследствие износа оборудования требуется экстренное строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры и замена ветхих канализационных сетей.



Как отмечают в ведомстве, «по результатам исследования проб воды в контрольной скважине установлено превышение концентраций по шести веществам (хлоридам, взвешенным веществам и др.) в 1,5 - 14 раз по сравнению с фоновой скважиной».



По словам Елены Качиной, «ситуация усугубляется нефункционированием ближайших очистных сооружений в п. Танхой».



При этом, согласно информации ведомства, «администрацией муниципального образования «Кабанский район» бюджетные заявки о финансировании строительства очистных сооружений в муниципальном образовании «Сельское поселение «Танхойское» в установленном законом порядке не направлялись». А финансирование на проектирование строительства очистных сооружений в местном бюджете не закладывалось. Видимо, в связи с нехваткой средств.



В феврале 2021 года Кабанский райсуд удовлетворил иск прокуратуры к местному самоуправлению, признав незаконным бездействие администрации муниципального образования «Кабанский район» в этом вопросе. На муниципалитет также суд возложил обязанности по предоставлению документов для финансирования разработки проектной документации из республиканского бюджета по проектированию и строительству очистных.



Добавим, что, по сведениям Министерства строительства и ЖКХ Бурятии, в республике реализацию крупного экологического проекта (в основном с использованием федеральных средств. — Прим. ред.) по реконструкции очистных сооружений на берегах Байкала планируют начать уже в 2021 году. Всего в центральной экологической зоне Байкала в рамках проекта планируется реконструировать 21 очистное сооружение. Будем надеяться, что в этом случае цвет воды в Байкале станет синим, как и прежде.



Дмитрий Родионов, «Номер один».