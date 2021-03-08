Бурятский стендап. И с чем его едят

О чем шутят улан-удэнские комики и почему за выступление можно быть избитым



В последние годы активно развивается жанр юмористических соло-выступлений – stand up (стендап). Корреспондент «Номер один» решила пообщаться с бурятскими стендаперами и узнать, чем живут комики и какие планы строят.



Улан-удэнские стендаперы завоевывают зрительские симпатии не только в родном регионе, но и в других городах. Кроме того, местные юмористы объединяются с соседними регионами – на выступление в Улан-Удэ нередко приезжают комики из Читы и Иркутска. Каждый четверг в ресторане «Грильяж» проходит «Открытый микрофон» - каждый желающий может рассказать свои шутки перед публикой.



Баярто Мункин, город Улан-Удэ:



- Выступаю три-четыре года. Не все заведения идут на контакт, но где получается – там и выступаем. На мой взгляд, бурятский юмор сам по себе выделяется своим менталитетом. Даже если сравнивать с КВН, азиатские команды всегда отличаются. Лично для меня нет никаких рамок для шуток. Я никак себя не подстраиваю под аудиторию, если обидятся, значит, либо я промахнулся, либо человек дебил просто, вот и все. Сейчас поднимают планку того, о чем нельзя говорить, комикам приходится подстраиваться. Но я решил не следовать этому. Мне особо рисковать нечем. В дальнейшем бы хотел раскачать нашу местную тусовку, объединить усилия трех городов – Улан-Удэ, Иркутск, Чита, чтобы на западе (Москва, Санкт-Петербург) обратили на нас внимание, чтобы там смотрели нас и хотели сами к нам приехать. В целом люди начали больше понимать юмор. Активно здесь выступают семь-восемь человек. Большая проблема – в улан-удэнском стендапе нет девушек, поэтому всех зовем: приходите, пробуйте. В ближайшее время планируем сделать большой сольный концерт всего нашего сообщества.



Арсалан Баранзаев, город Томск:



- До стендапа я играл в школьных и университетских КВН-лигах. А первое свое выступление собрал в 2014 году. Сейчас хочу возродить былое, пытаюсь выступать хотя бы раз в неделю-две. Вообще, томская аудитория достаточно сильно отличается от улан-удэнской, потому что в Бурятии много своих, локальных образов и тем. В Томске их не такое богатое количество, но там, например, можно шутить на каких-нибудь стереотипах, которых нет в Улан-Удэ. Например, те же шутки про азиатов. Но я стараюсь к этому не прибегать – на мой взгляд, это какой-то грязный прием: шутить про то, что ты азиат. Но этого полностью не избежать, так сказать, рынок требует – я порою читаю на лицах зрителей: «Но где же шутка про азиат? Как так, ты же азиат, и ни одной шутки нет?». Большая часть моих шуток, примерно 50%, связаны с моей женой, потому что это человек, с которым я больше времени общаюсь, у меня есть возможность подметить какие-нибудь факты. Другая часть шуток связана с рассуждениями на тему «А что, если…». В начале карьеры я математически подходил к шуткам - неважно, правдоподобно или нет, главное, чтобы было смешно. Сейчас переосмыслил такой подход, больше стараюсь шутить на основе правды. Я облекаю в форму шутки реальные события, которые со мной происходят. Не совсем согласен с фразой, что «шутить можно о чем угодно». Слова могут обидеть, считаю. Нужно следить за тем, что говоришь и как говоришь. У меня есть свой свод правил: если я шучу над другим человеком, то шутка не над ним, а над его образом. Обычно спрашиваю у близких, и они лояльно относятся к тому, чтобы я шутил над ними. И для меня главное ограничение, которое себе поставил, - говорить только правду, возможно, с легким домысливанием, но не больше 10%».



Александр Ткачев, город Чита:



- Стендапом увлекаюсь около года. Стендап в какой-то степени словно новый рэп, все хотят влиться в движение. До стендапа восемь лет играл в КВН, начиная со школы, а потом в студенческих лигах. Через некоторое время понял, что разочаровался в КВН: потому что это сложно, нужна команда, большое количество денег, своя униформа и так далее. А стендап приколен тем, что ты можешь, особо не запариваясь, работать один. Учитывая, что я молодой и чем старше становлюсь, тем больше у меня опыта, шутки становятся интереснее. Мои шутки пока ограничиваются отношениями, какими-нибудь студенческими приколами, иногда шучу про политику, то есть чем ты живешь, о том и шутишь. В первую очередь это должно быть искренне, ведь если человек говорит правду, ты это ощущаешь и веришь ему. Тебя всегда оценивает зритель, поэтому перед выступлением всегда есть здоровое волнение. Но нужно помнить, неудачные стендапы есть у всех, даже если это самый смешной человек. И это абсолютно нормально, здесь главное – не бросить это дело. Неудачных выступлений больше, чем удачных. Грубо говоря, человек написал 100 шуток, из них 15 очень смешных, он их записал, рассказал и т. д. Перед тем как рассказать шутки, комики их проверяют – выступают на открытых микрофонах, рассказывают друзьям. Нет такого, что человек написал шутки и сразу пошел выступать. Обычно это долгий процесс.



Виктор Чойдонов, город Улан-Удэ:



- Я занимаюсь стендапом пять лет, в 2015 запустили проект «Вечерний микрофон» - шоу на местном телеканале. Начал выступать, успели снять два сезона, а потом все затихло на пару лет. Дальше решили на своей инициативе все проводить. С тех пор все пошло – теперь мы сами по себе, собираем полные залы. До пандемии много людей приходило, даже в будние дни. Сейчас, несмотря на коронавирус, все равно продолжают посещать выступления, и это радует. Я стараюсь шутить на разные темы, в том числе острые. Кстати, как-то раз за шутку меня хотели избить. У меня тогда было мало опыта, шутка вышла немного неудачная. Я стоял на сцене и сказал: «По статистике, мастурбирует каждый третий мужчина». И, указывая на людей в зале, посчитал «раз, два, три» и показал на человека. Мужчине это очень не понравилось, он подождал меня после выступления, мы где-то час стояли и разбирались. Потом пришли хозяева бара и нас потихоньку выгнали.



Виталий Прохоренко, город Чита:



- Я увлекаюсь стендапом три года, с перерывами, но последнее время очень стабильно занимаюсь комедией. Моя основная работа – управляющий ресторанами, поэтому в Чите, помимо выступлений, занимаюсь организацией стендап-выступлений. Мы в шутку называем себя стендап-клуб «Провинциальная комедия». В нашем творческом объединении стабильно выступают человек семь-восемь. Мы недавно были в Иркутске, сейчас вот приехали к вам. В планах посетить и другие города. В регионах люди в основном стараются объединяться, помогать друг другу придумывать шутки, но на сцене всегда исключительно один человек. Стендап - это и есть история про одного человека.



Дмитрий Анонов, город Улан-Удэ:



- В 2013 году началась история бурятского стендапа – прошел первый концерт. А через пару лет запустили проект «Вечерний микрофон», он недолго просуществовал. И уже в 2018 году мы собрались снова. Стендап это такая вещь, когда шутки пишутся сами собой. Их пишешь в стол, но потом где-то рассказываешь. Мы решили один раз организовать открытый микрофон. Люди пришли, им стало интересно. Те, кто тогда пришел, до сих пор и выступают. Причем мы только-только набрали обороты, стали собирать большие залы и тут внезапно пришел коронавирус. Но сейчас хоть и ограниченное количество посетителей, люди все равно приходят. Лично я люблю острые шутки, шучу абсолютно над всеми. Для меня чем острее шутка, тем лучше. Драк из-за выступлений не было, случались небольшие казусы – зрители из зала выкрикивали всякое, пока я был на сцене. В такой ситуации у комика есть выбор – промолчать или пошутить в ответ на выкрик. Я сделал второе, вышло очень смешно.



Александр Поселенов, город Москва:



- Стендапом увлекся в 2015-м, до этого долгое время играл в КВН. Потом жил в Томске и на ютьюбе наткнулся на стендап выступлений Джимми Карра, которые разносили зал. Я этим заинтересовался, начал искать других западных комиков и нашел Луи Си Кея. Сначала он мне не понравился – на сцену вышел какой-то мужик с залысиной в неопрятной одежде. А потом начал рассказывать всякие истории, меня очень взволновали его темы, которые он очень честно и искренне поднимает, и я просто влюбился. Смотрел на эти выступления и думал: «Я хочу так же». После армии специально переехал в Москву, чтобы выступать. В Улан-Удэ можно стендапить только один-два раза в неделю, а здесь получается несколько раз в день. В основном выступаю в барах либо в специализированных местах для стендапа. Аудитория отличается сильно, в Москве люди более открытые. Когда я в первый раз вышел там на сцену, в зале сидели женщины под 40 лет, а у меня в основном весьма черный юмор. Я подумал, что им не зайдут шутки и они будут нос воротить. Но в итоге они так угарали! Когда выступал в Улан-Удэ с этим же материалом на взрослую публику, многие чуть ли не уши закрывали. Я согласен, что шутить можно о чем угодно, но нужно не забывать, что шутка может кого-то оскорбить. Задача комика – не допустить этого. Для чего необходимо много практиковаться: писать-писать и выступать много».



Эржена Мансорунова, «Номер один».