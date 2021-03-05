В Улан-Удэ на Масленице разыграют двух баранов

Праздник будут отмечать два дня в Этнографическом музее





13 марта с 13 часов жители Улан-Удэ смогут проводить зиму и отметить Масленицу на праздничной программе «Как на масленой неделе». Мероприятие пройдет в Этнографическом музее Народов Забайкалья. Организаторы обещают каждому посетителю прочувствовать атмосферу старинного русского праздника с его особенностями, традициями и колоритом.

- Гости праздника смогут не только познакомиться с обычаями проводов русской зимы, но и стать их непосредственными участниками на уникальных анимационных площадках, где все насладятся ярким представлением кукольного театра, поучаствуют в масленичных потехах – прыжках через верёвку и метании блинов, мастер классах и эстафетах. Весёлые зазывалы-скоморохи и добрые молодцы проведут молодецкие забавы и состязания – стеночный бой, перетягивание каната, поднятие гири. Любой желающий сможет поучаствовать в масленичном караоке и почувствовать себя в роли артистов, - рассказали в Минкультуре Бурятии.В программе примут участие творческие коллективы культурно-досуговых учреждений города: народный фольклорный ансамбль «Верхнеудинская слобода», детская фольклорная студия «Забавушка», студия современного танца «Пелея», театр народной музыки и танца «Забава», народный ансамбль песни и танца «Байкальские зори».14 марта с 13:00 там же начнется праздничная программа «Ух ты, Масленица!».С традиционным размахом для гостей праздника выступят артисты Тарбагатайского народного театра «Гоп-компания». В программе жителей Бурятии ждет театрализованное шуточное действо, а также народные представления, посвящённые встрече и проводам Масленицы. Гости познакомятся со старинными масленичными обрядами и обычаями, примут участие в балаганных увеселениях, театрализованных действах и шуточных сценках.- Для всех желающих поучаствовать в испытаниях будет организовано множество конкурсов и народных забав, размещённых на стилизованных площадках: «Помереть лучше в поле, чем в бабьем подоле» (мужские состязания), «Бабье заделье - то печь, то рукоделье» (женские состязания), «У наших ворот всегда хоровод» (детские состязания), «Одна игра - не потеха» (общие состязания и народные забавы), - рассказали в анонсе мероприятия.Кроме того, 14 марта пройдет зрелищный и традиционно любимый горожанами конкурс «Взятие масленичного столба», а также большой масленичный хоровод, прощание с Масленицей и торжественное её сожжение.Среди других конкурсов - «Взятие ледового столба», где одними из главных призов станут два барана.Для гостей праздника будет организована автостоянка на поляне конечной остановки маршрута № 37, откуда будут курсировать бесплатные автобусы до музея и обратно.Стоимость билетов: взрослый 200 рублей, льготный (пенсионеры, дошкольники) 150 рублей.Фото: «Номер один»