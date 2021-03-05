Дипломат предупредил: «В Бурятию Израиль еще вернется»

Посол страны предложил главе республики дружить солнцем, сельским хозяйством и недрами



Посол Израиля в России Александр Бен Цви предположил, что, учитывая высокий уровень инсоляции в Бурятии, между республикой и Израилем возможно сотрудничество в направлении использования солнечной энергии.



«В Израиле оно развито на очень высоком уровне. Мы были пионерами использования солнечной энергии. У нас сейчас ни одно здание не получает разрешения на заселение людей без того, чтобы на крыше не установили солнечные коллекторы, в основном для обогрева воды», - пояснил он.



Посол Израиля также назвал потенциальными такие сферы направления совместной работы, как сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых. И заявил, что у него остались самые наилучшие впечатления от Бурятии.



«Мы с Ольхона по льду переехали весь Байкал до Усть-Баргузина. Нам удалось посмотреть многое, но еще довольно много осталось посмотреть. Заранее предупреждаю, что еще вернемся. Мы найдем сферы сотрудничества. Это я могу вам обещать», - сказал он.



Глава Бурятии Алексей Цыденов провел сегодня встречу с чрезвычайным и полномочным послом Израиля в России Александром Бен Цви. Обсуждались возможные направления сотрудничества республики с дружественным государством, сообщили в пресс-службе главы республики.



«Жителям Израиля должно быть интересно посетить Байкал, учитывая тесные связи России с Израилем: современные дипломатические и исторические. Причем, мы готовы сотрудничать с Израилем не только в приеме туристов, взаимодействия с туристическими компаниями, но и с точки зрения инвестиций. Израильский бизнес может заинтересоваться развитием гостиничного фонда в Бурятии. У нас есть особая экономическая зона туристско-рекреационного типа с выгодными для резидентов условиями», - отметил глава Бурятии.



Кроме того, Алексей Цыденов предложил Александру Бен Цви рассмотреть возможность взаимодействия в сфере медицины. В Бурятии в настоящее время продолжается строительство Центра ядерной медицины. «Мы сейчас создаем саму инфраструктуру. А после открытия рассматриваем вариант сотрудничества в лечении онкологии с израильской клиникой: в плане методик лечения, передачи опыта и так далее».



Послу Израиля был представлен уникальный экспресс-тест для диагностики хронической ишемии мозга, разработанный компанией «ДРД». Также стороны обговорили перспективы сотрудничества в сфере лекарственного растениеводства.



Фото: egov-buryatia.ru



