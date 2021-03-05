В Бурятии известный шоумен и политик боится умереть в больнице

Батодалай Багдаев болеет уже две недели, но от госпитализации отказывается





Сегодня режиссер Артем Бурлов поднял тревогу в соцсетях. По его словам, известный шоумен, журналист и политик Батодалай Багдаев находится в плохом состоянии, у него, предположительно, коронавирус.

- Только что разговаривал по телефону с Батодалаем Багдаевым, который на днях заразился коронавирусом. Он тяжело дышит и задыхается, коронавирус у него в тяжелой форме протекает. Врача он домой не вызывает, потому что боится вызывать скорую, - рассказал на своей странице в Фейсбуке Артем Бурлов.Режиссер добавил, что сильно опасается за жизнь Багдаева. В комментариях к посту отметилась министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, которая посоветовала срочно вызвать скорую.Сам Батодалай Багдаев подтвердил «Номер один» слова Бурлова, и рассказал, что у него вторую неделю держится высокая температура, есть все симптомы коронавируса, но пока ковид не подтвердился.- Температурю уже две недели – 38 градусов. Думал, что пройдет, но не проходит – придется скорую вызывать. Коронавирус пока не подтвердился, но все симптомы говорят о нем. Тяжело, – рассказал Батодалай Багдаев.Как добавил шоумен, он лечился дома, так как его мама – врач. Пил антибиотики и надеялся, что выздоровеет, но, к сожалению, болезнь не отступила. Кроме того, Багдаев добавил, что скорую вызовет уже сегодня, а раньше действительно боялся звать врачей.- Неохота мне в больницу попадать - страшно… Очень много знакомых людей умерло в больнице, не доверяю я, - признался Батодалай Багдаев.Напомним, Бато Багдаев известен, прежде всего, своим неоднократным участием в различных избирательных кампаниях. В их числе выборы главы Бурятии осенью 2017 года, выборы в Народный Хурал в 2018 и 2013 годах. На выборах 2013 года он запомнился своим знаменитым выступлением «Китайцы, китайцы». В 2019 году Батодалай Багдаев участвовал в выборах мэра Улан-Удэ.Однако, несмотря на все усилия, шоу-мен от политики так никуда и не избрался. Впрочем, ряд наблюдателей полагает, что он к этому и не стремится, а преследует на выборах совсем другие цели.Фото: «Номер один»