В Бурятии наградили актеров, художников и писателей

Государственные премии вручил глава республики





5 марта в правительстве Бурятии состоялось заседание совета по культуре и искусству при главе республики, в рамках которого Алексей Цыденов наградил лауреатов республиканских государственных премий.

Как сообщили в пресс-службе правительства, государственная премия Бурятии в области литературы присуждена Геннадию Башкуеву за книгу «Убить время».В области искусства – творческому коллективу Юрия Мандаганова, Чингиса Мандаганова, Доржо Мандаганова, Романа Номоконова и Гэсэра Галсанова за создание в технике «флорентийская мозаика» монументально-декоративных панно для вестибюля железнодорожного вокзала Улан-Удэ: «Верхнеудинское чаепитие», «Моя Бурятия», «Великий чайный путь», «Легенды Байкала».А также творческому коллективу Олега Петелина, Нины Рыжовой (Тумановой), Лианы Щетилиной, Елизаветы Сурановой (Михайловой) за спектакль «Наводнение» в Государственном русском драматическом театре.В области театрального искусства за вклад в развитие профессионального театрального искусства Бурятии премией награждена Галина Шойдагбаева.Звание «Заслуженный деятель искусств Республики Бурятия» присвоено писателю, члену правления республиканской общественной организации «Союз писателей Бурятии» Алексею Гатапову.Фото: пресс-служба правительства Бурятии