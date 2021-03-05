Среднестатистической женщине Бурятии 38,3 года

Чаще она – горожанка, имеет двух детей и востребована в выбранной профессии



Население современной Бурятии более чем наполовину состоит из женщин. Прекрасная половина человечества составляет 52,3 % жителей республики (515,2 тысячи на 1 января 2020 года), сообщает Бурятстат.



При этом большинство женщин Бурятии живут в городах и городских поселениях (60,7 %), в сельских населенных пунктах – 39,3 %. Чуть более половины женского населения (50,6 % или 260,4 тысячи) находятся в трудоспособном возрасте, 117,6 тысячи человек (22,8 %) – моложе трудоспособного и 137,2 тысячи женщин или 26,6 % – старше трудоспособного. В республике проживает 39 женщин-долгожительниц старше 100 лет.



В целом по республике на 1000 мужчин приходится 1095 женщин. Как известно, по статистике больше рождается мальчиков: в Бурятии в 2019 году на 100 мальчиков рождалось 94 девочки. Однако с возрастом это соотношение меняется - устойчивое преобладание женщин начинается после 30-летнего возраста в городской местности и после 40 лет – в сельской.



Средний возраст жительницы Бурятии составляет 38,3 года и она на 4,5 года старше мужчины.



Это не мешает парам отправляться загс. В 2019 году заключили брак 6046 пар и 3746 – его расторгли. Не достигнув 18 лет, связать себя узами брака решили 53 девушки и 10 юношей. После 35 лет в брак вступили 1403 женщины и 1649 мужчин. Но, к сожалению, в республике в 2019 году на 100 браков пришлось 62 развода.



За 2019 год в республике родилось 12,5 тысячи детей (на 10,3 % меньше, чем за предыдущий), причем 70,1 % от всех новорожденных это дети, родившиеся у матерей вторыми и более по очередности рождения.

Основной удельный вес родившихся приходится на матерей в возрасте до 30 лет – 51,4 %. В то же время за последние годы резко выросла доля родивших в возрасте старше 30 лет – с 28,5 % в 2010 году до 48,5 % в 2019 году. Средний возраст матери в 2019 году составил 28 лет. Всего в течение своей жизни женщина имеет в среднем двух детей, что является достаточно высоким показателем.



Для Бурятии характерен высокий уровень профессиональной активности женщин – 48,7 % от общего числа работавших в организациях в 2019 году. Женщины работают во всех сферах деятельности, но сугубо женской можно считать деятельность в области образования (79,8 % от всех занятых), здравоохранения и предоставления социальных услуг (78,2 %), а также - деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (77,0 %) и в организациях финансовой сферы и страхования (72,4 %).



Значительна доля женщин, работающих в организациях оптовой и розничной торговли (65,6 %), в сфере гостиниц и предприятий общественного питания (64,5 %).



Доля женщин среди занятого населения в деятельности по операциям с недвижимым имуществом составила 57,6 %, в области государственного управления и обеспечения военной безопасности – 44,5 % и обрабатывающей промышленности – 37,4 %.



Заработная плата является одной из важнейших составляющих денежного дохода женщин, но зачастую она значительно уступает зарплате мужчин. По данным выборочного обследования заработной платы по профессиям и должностям за октябрь 2019 года, женщины Бурятии получали меньше мужчин в среднем в 1,4 раза.



Увы, но женщинам сложнее, чем мужчинам, найти работу. Они в первую очередь высвобождаются с организаций, работодатели предпочитают заполнять свободные рабочие места мужчинами. За 2020 год в государственные службы занятости населения республики обратились в поисках работы 28,8 тысячи женщин (в 2,4 раза больше, чем в 2019 г.), из них нашли работу – 5,7 тысячи (19,8 % обратившихся). Зарегистрированы в качестве безработных на конец 2020 года в органах государственной службы занятости населения 12,3 тысячи женщин или 58,2 % от всех зарегистрированных безработных.



Впрочем, все это статистика. А сейчас – с наступающим Международным женским днем 8 марта! Он важней и ярче сухих цифр.



Фото: ulan-ude-info.ru

