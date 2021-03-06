В Бурятии 38 ковидных пациентов находятся на ИВЛ

В целом же лечение проходят 715 пациентов с COVID-19



По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8:00 часов 06.03.2021 зарегистрировано 34 340 (+104) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019. 54% (18 181) случаев инфицирования приходится на жителей г. Улан-Удэ. Из 104 новых случаев COVID-19: 84 чел. - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 3401 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 183 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.



Всего выздоровели от COVID-19 – 32194 (+158) человек.



В стационарах Республики Бурятия получают лечение 706 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 463. В отделениях реанимации находится 79 пациентов (из них старше 65 лет – 48), на ИВЛ 38 пациентов (из них старше 65 – 21), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 23.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1064 коек, занято – 706, свободно – 358 коек. Занятость коечного фонда составляет 66,4%.



Амбулаторное лечение проходят 715 пациентов с COVID-19, наблюдается 187 человек.



Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 725 (+2) человек.



В лабораториях 4 государственных медицинских организаций, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», а также 1 частной медицинской организации за сутки проведено исследований от 2057 человек, с нарастающим итогом – 857 437 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 265 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего нарастающим итогом – 118 171 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.



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