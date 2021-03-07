Десять причин посетить Бурятию от Сергея Зверева

Шоумен сделал серию публикаций в Instagram
Известный стилист и шоумен Сергей Зверев после отдыха в Бурятии вернулся в Москву и начал публиковать серию публикаций в своем Instagram на тему "10 причин посетить Бурятию", сообщает иркутское издание "Глагол".
Первая причина: "Ощутить силу Байкала. Байкал – самое глубокое и чистое озеро в мире. Местные жители с уважением и трепетом относятся к величию Байкала, называя его не иначе, как морем. Озеру больше 25 миллионов лет, но здесь так и не появилось рукотворных туристических достопримечательностей: ни пирамид, ни мостов, ни архитектурных ансамблей. Только природа. Дух. Сила. Для жителя европейской части России – это настоящая экзотика. Слова "глухая тайга", "бурый медведь", "Байкал сегодня сердится и штормит" заставляют сердце биться быстрее. Иногда человеку, погруженному в рутину повседневности, кажется, что на Байкале он найдет ответ на сакраментальный вопрос: для чего все это? Ответа не прозвучит. Вместо этого, будет хороший отдых, включая блага цивилизации в номере отеля. Будет восхищение от нетронутых ландшафтов. Будет море информации о духах, легендах и приключениях. Никто, совершив экспедицию на Байкал, не возвращается домой таким, как прежде. На мне мужской национальный бурятский костюм - обмундирование бурятского князя Хонгодора эрэ хунэй хубсаhaн: малгай, дэгэл, бэhэ хутагатаяа ба хэтэтэеэ, шапка, верхняя одежда по эксклюзивному заказу от Мантуровой Дыжит Данзановны, художника-модельера из Аршана. Помогала делать костюм конструктор-модельер Андыкова Долгор Викторовна, начинающая творческую деятельность, ученица Дыжит Данзановны, и мастер по пошиву дэгэла Партилхаева Евгения Дамниновна". Данный пост собрал уже более 10 тысяч "лайков".
Вторая причина: "Не покидая России, можно попасть в мир буддийского Тибета. Во всех районах республики существуют дацаны - так называются буддийские монастыри. Самые известные из них - Иволгинский (центр буддизма в России), Тамчинский (один из самых старинных в Бурятии), Кяхтинский и Ацагатский. А сравнительно недавно в буддийском мире произошло событие, ставшее мировой сенсацией. Обнаружено и теперь находится в Иволгинском дацане Бурятии тело XII Пандито Хамбо Ламы Даши Доржи Итигэлова, почившего в 1927 году. Драгоценное неиссякаемое тмонаха по сей день сохраняется нетленным и собирает паломников со всего мира". Пост собрал 12 тысяч "лайков".
Причина третья - побывать в гостях у староверов. Стоит заглянуть в гости к народу, который до сих пор придерживается канонов старой веры. Народу, не принявшему нововведения времен Петра I и изгнанного за это с родных земель в Сибирь и Дальний Восток. Программы посещения деревень староверов (семейских) включают знакомство с бытом, культурой, традициями сильного духом народа, заодно отведать вкусный обед, петь протяжные и веселые песни, принять участие в веселых играх и обрядах.
Я побывал у семейских в Тарбагатае. Там есть очень интересный храм и музей старообрядцев. По поводу экскурсий рекомендую обращаться к экскурсоводу Раде, её телефон +7 (902) 564-70-60.
Причина четвертая - поправить здоровье. На территории Бурятии более 300 минеральных горячих и холодных целебных святых источников. Самые любимые туристами и жителями находятся на восточном и северном побережье Байкала, а также в Восточных Саянах. Истинный дар природы, с помощью которого люди обретают здоровье и красоту. Большинство из них содержат богатый комплекс полезных минеральных веществ, оказывающих благотворное влияние на кожу, опорно-двигательный аппарат, иммунную систему и другие системы организма человека. Некоторые из них очень хорошо оборудованы и принимают гостей круглогодично. Я сам лично прошёл курсы санаторно-курортного лечения в курорте "Аршане" углекислыми водами и в Ниловой Пустыни радоновыми водами. Рекомендую всем. Летом собираюсь на источники в Горячинск.
Причина пятая - сфотографировать самый необычный памятник В. И. Ленину. Улан-Удэ - своеобразный город, один из старейших в Сибири и на Дальнем Востоке. В прошлом это был солидный купеческий город, зародившийся в середине 17 века как небольшое казачье зимовье. Была, сама собой, в его биографии и советская эпоха. В наследие от нее осталось огромное множество зданий в стиле советской архитектуры. Одна из визитных карточек города – установленный на центральной площади города памятник В.И. Ленину. Огромная тяжелая отлитая из бронзы голова вождя пролетариата весит 42 тонны и установлена на высоком гранитном постаменте.
Причина шестая - если типичные экскурсии с осмотром достопримечательностей уже не впечатляют опытных путешественников, то предлагаем нечто остренькое и неординарное. Поездки по Бурятии станут насыщеннее и ярче, если в них запечатать события и национальные праздники, которые празднуются здесь с особым колоритом. Запомните эти названия - зимний Сагаалган и летний Наадан - Сурхарбан. А еще "Байкальская миля", "Ночь Ёхора", "Голос кочевников", "Байкальская рыбалка", "Байкальский лыжный марафон", "День табунщика", арт-пленэр "Баргуджин Токум" и другие. Здесь же Зверев объявил online-конкурс на лучший этнический национальный костюм народов Бурятии.
Причина седьмая - обязательно сходить на постановку и на экскурсию в национальный Театр оперы и балета. Недалеко от центральной площади Улан-Удэ взгляд цепляется за величественное здание в стиле сталинского ампира, но обильно сдобренного национальными мотивами. Это здание Бурятского академического театра оперы и балета. Внутри интересного не меньше, например, потолок зрительного зала украшает живописная композиция плафона "Торжество социалистического строя" и огромная многоярусная люстра в виде конуса. За прошедшие 80 лет коллектив театра зарекомендовал себя как один из лучших музыкально-театральных коллективов страны, регулярно участвует в международных и российских фестивалях, имеет множество профессиональных наград и ярких постановок в репертуаре, широко гастролирует.
Причина восьмая - удивиться гастрономическому миксу. Бурятия - идеальное место для тех, кто жаждет гастрономических впечатлений. Каждый регион России может похвастаться каким-нибудь легендарным продуктом. В Бурятии – это бурятские буузы, бухлер, убсун, хирмаса, хиимэ, хушуур, орёомог, шулэн, саламат. А также байкальский омуль, хариус и голомянка, которая на 80 процентов состоит из жира. А еще кедровые орехи, ароматнейшая лесная брусника, травы саган-дайля и курильский чай. Даже самый обычный чай способен превратить во вкуснейший и полезнейший напиток. А какая душистая лесная земляника и варенье из нее на Байкале. В конце дегустации стоит попробовать серу - специально обработанную смолу байкальской лиственницы, которую сибиряки употребляют вместо жевательной резинки. Необычный вкус и большая польза для зубов и десен.
Причина девятая - рискнуть на приключения. Для полных жизни и сил любителей приключений в Бурятии есть гористый рельеф для маунтинбайка и альпинизма, удобные спуски для горных лыж и сноубординга, асфальтовые трассы, роза ветров для кайтинга и дельтамотопланеризма. Смельчаки из разных городов и стран приезжают в Бурятию ради острых ощущений, которые возможны в рафтинге – сплавах по реке. Это не только активный вид отдыха, но и абсолютная связь с природой, единение души и тела, слаженная работа команды. Излюбленными горными реками для экстремалов являются Турка, Иркут, Ока Саянская, Снежная и Темник. Для азартных также предлагается и рыбалка.
Причина десятая - изнежиться в лучах ласкового солнца, которое светит в Бурятии 320 дней в году. Вот правда. И даже в сердитые сибирские морозы небо такое голубое и бесконечное, что хочется окунуть в него свое лицо. Добро пожаловать в Бурятию!
Фото: с личной страницы Сергея Зверева в Instagram
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