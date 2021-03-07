Куда жаловаться на медпомощь, ОМС для иностранца и "каляки" в паспорте

На вопросы отвечают юристы и специалисты ведомств



Новые вопросы в рубрике "Справбюро".



Электричество в СНТ без посредников



«Слышал, что членам СНТ можно перейти на «прямой» договор энергоснабжения, так ли это?»

Без подписи.



Отвечает юрист Александр Кузьмин:



— Напомним, что в большинстве товариществ покупателем электроэнергии является само СНТ, а садоводы просто оплачивают товариществу «свою» долю электроэнергии. Однако иногда такая схема не устраивает одну из сторон: например, дачник построил дом и зарегистрировал его в качестве жилого (в этом случае тариф по отдельному прямому договору со сбытом будет ниже и выгоднее), или, наоборот, СНТ устало бороться с хроническим должником (Письмо Министерства энергетики РФ от 5 февраля 2021 г. № 09–409). Минэнерго России представило разъяснения по вопросу о заключении договора купли­-продажи (поставки) электрической энергии между членом садового товарищества и Энергосбытом.



Итак, для того, чтобы заключить «сепаратный» договор купли-­продажи (поставки) электрической энергии, члену СНТ необходимо:



— обратиться к гарантирующему поставщику электрической энергии;

— приложить к заявке документы СНТ, подтверждающие членство в данном СНТ;

— а также приложить к заявке документы СНТ, подтверждающие ранее осуществленное технологическое присоединение энергопринимающих устройств указанного СНТ к электрическим сетям сетевой организации.



ОМС для иностранца



«Имеет ли право иностранный гражданин на полис ОМС?»

Без подписи.



Отвечает Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования:



— Да, программа ОМС распространяется на иностранцев. Иностранцы получают полис ОМС точно так же, как и российские граждане, но вместо паспорта РФ им нужно предъявлять другой документ согласно списку.



— Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в РФ, предъявляют паспорт иностранного гражданина (либо документ, его заменяющий) или документ, удостоверяющий личность лица без гражданства, а также вид на жительство.



— Иностранцы и лица без гражданства, проживающие в РФ временно, предъявляют паспорт иностранного гражданина (либо документ, его заменяющий) или документ, удостоверяющий личность лица без гражданства с отметкой о временном проживании в РФ.



— Беженцы или лица, приравниваемые к таковым, предъявляют удостоверение беженца либо свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации.



Подойдет также свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу или копия жалобы на решение о лишении статуса беженца в ФМС с отметкой о ее приеме к рассмотрению.



Командировка — та же работа



«Работодатель требует, чтобы ехала в командировку. А я совершенно не хочу туда ехать. Да и у меня в должностной инструкции ничего про командировки не написано».

Без подписи.



Отвечает юрист Елена Федорова:



— Тут все будет зависеть от того, ЗАЧЕМ вас отправляют в командировку. Если то задание, с которым вам предстоит ехать, напрямую связано с исполнением ваших обязанностей, то ехать придется, даже если прямого упоминания командировок нет в должностной инструкции или в трудовом договоре. Как в том прекрасном фильме «Самая обаятельная и привлекательная». Инженеры­-проектировщики обязаны присутствовать на испытании того, что они разработали. Даже если это было собрано в другом городе.

А если те обязанности, которые вам предлагается исполнять, никаким образом не перекликаются с вашим функционалом, вы можете отказаться от командировки.



Работодатель имеет право на рабочее время



«У нас специалисты по управлению персоналом очень любили всякие мероприятия командные устраивать. И устраивали они их все время в выходные! За время карантина и ограничений мы прямо отдохнули. И так на работе от коллег устаешь, а тут еще и в выходные куда­то с ними ехать. А я с семьей хочу выходные проводить! С тоской жду, что скоро опять все возобновится. HR­менеджер говорит, что у нас в должностных написано, что мы обязаны участвовать в таких мероприятиях. Что делать?»

Без подписи.



Отвечает юрист Елена Федорова:



— Если написано в должностных, то, конечно, вы обязаны участвовать, Но, внимание: ТОЛЬКО в рабочее время. Дело в том, что работодатель, грубо говоря, вас купил, но на определенное количество часов в день. Как правило, у офисных работников 8­часовой день. Вот только на эти часы и может претендовать работодатель. Делать что-­либо за рамками этого времени вы не обязаны. Более того, это еще и наказуемо может быть, причем как для вас, так и для работодателя.



"Каляки" в паспорте недопустимы



«Я — молодая мама, пришла устраиваться на работу. Так нашли к чему придраться — в паспорте ребенок накалякал! На пустой страничке. Какая разница то! А на работу не берут — говорят, паспорт недействительный!»

Без подписи.



Отвечает юрист Елена Федорова:



— Увы, но правильно говорят. У нас есть два таких документа:



1. Указ Президента РФ от 13.03.1997 №232 «Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации»



2. Постановление Правительства РФ от 08.07.1997 №828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации»



В первом сказано, что удостоверять личность гражданина РФ должен паспорт. А во втором рассказывается, как паспорт должен выглядеть, какие отметки в нем должны быть и т. д. Так вот кроме перечисленных там отметок никаких других записей или рисунков в паспорте быть не должно. Появление в нем посторонних графических объектов делает паспорт автоматически недействительным. Увы. Вам придется идти менять паспорт.



Куда жаловаться на медпомощь



«Нашу маму, пенсионерку, положили в больницу, в бывший Кардиоцентр на Верхней Березовке. Лечение начали не сразу, главный врач на просьбы не реагировала, в итоге формально проставили неполный курс капельниц и выписали. Что в таких случаях делать? Мы ведь ждали своей очереди несколько месяцев, надеялись, и кому оно в итоге нужно такое лечение?»

Без подписи.



Отвечает юрист Елена Федорова:



— Если вас не устраивает качество медпомощи в больнице, лечение затягивается, а толку мало, то бесплатный защитник ваших прав (то есть организация, выдавшая вам полис ОМС) может организовать экспертизу работы медиков. Прямо в стационаре. И по итогам может быть принято решение о дополнительных обследованиях, усиленном внимании к пациенту или даже переводе в больницу другого уровня или специализации.



Занять ли место декретницы?



«Моя должность сокращается, и мне предлагают временно занять другую, по которой работница находится в декрете. Предполагается, что та женщина не выйдет из декрета. А если она выйдет, то куда меня денут? И вообще, стоит ли на такое соглашаться?»

Без подписи.



Отвечает юрист Елена Федорова:



— Нет, не стоит. Более того, я бы и вашему кадровику не рекомендовала такие вещи проделывать. При сокращении вас можно перевести только постоянно на полностью свободную ставку. Если такой ставки нет или вас не устраивает тот вариант, который вам предлагают, то будет увольнение по сокращению. С положенными выплатами и гарантиями на период трудоустройства.



В ситуации, если согласитесь на временный перевод, вы можете потом потерять те самые компенсации и гарантии. Да и вообще, ситуацию будет сложно разрулить, если декретница решит выйти из декрета и поработать.



Но можно поступить так. Вас увольняют по сокращению со всеми выплатами, а потом берут по срочному трудовому договору на декретную ставку. Если декретница не вый­дет — ваше счастье, останетесь. Выйдет — будет нормальное увольнение по окончании срока договора.



Биологическая безопасность в подъездах



"А почему в лифтах нельзя установить какие­-нибудь бактерицидные лампы, ведь именно там легко заразиться инфекциями, передающимися воздушно-­капельным путем?"

Без подписи.



Отвечает юрист Елена Федорова:



— Согласно п. 1 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 16.10.2020 № 31, лифты относятся к местам с повышенным риском заражения коронавирусной инфекцией. Ассоциация «Российское лифтовое объединение» анонсировала начало работы над стандартом по обеззараживанию лифтов, установленных в многоквартирных домах. Планируется, что ГОСТ будет готов уже в 2021 году и включит в себя требования к дезинфекции воздуха и поверхностей

подъемников.



В лифтовых кабинах планируют монтировать рециркуляторы и бактерицидные лампы. После выхода ГОСТа приборы для обеззараживания будут устанавливаться в новых лифтовых кабинах и, скорее всего, после модернизации/ремонта уже запущенного в домах оборудования. Пока же управляющие организации по рекомендации Минстроя РФ и согласно принятым в регионах и муниципалитетах локальным актам проводят дезинфекцию мест общего пользования.



Договор трудовой или гражданский?



«Устраиваюсь на работу, и мне предложили оформление не по трудовому, а по гражданскому договору. Слышал, что это то ли незаконно, то ли у меня выплат

не будет».

Максим, Улан-­Удэ.



Отвечает юрист Елена Федорова:



— Ну вы почти правильно все слышали. Если коротко, то да, Трудовой кодекс РФ запрещает заключать гражданский правовой договор (ГПД) в тех случаях, когда на самом деле у вас обычная работа и обычные трудовые отношения. Вам, правда, никакие штрафы не грозят. Их платить будет работодатель. А вот если ваша работа и правда похожа скорее на оказание услуг или договор подряда, можно и ГПД заключить. Но тогда вы лишаетесь отчислений в ФСС — Фонд социального страхования. Больничный вам оплачиваться не будет. А вот отчисления в ФОМС и ПФР будут. Пользоваться бесплатной медициной вы сможете и пенсионные вам будут начисляться.



Плюс ГПД — вас нельзя обязать сидеть на работе с 9 до 18. Минус — нет оплачиваемого отпуска. Но решать вам.



Сохраняйте документы на платные услуги



«Врач выдал направление на операцию и предупредил: за предоперационное обследование и контрольное УЗИ придется платить. Я не понимаю, почему за одно надо платить, за другое не надо и даже на консультацию в Республиканский перинатальный центр требуют принести с собой гинекологический набор? Неужели по ОМС это не оплачивается?»

Без подписи.



Отвечает юрист Елена Федорова:



— Если вам навязывают платные медуслуги и обстоятельства складываются так, что вы вынуждены заплатить, обязательно заключайте договор, храните квитанции/чеки, по возможности фиксируйте заявления медперсонала о том, что обследования/процедуры можно получить только платно. Имейте в виду: в карте или истории болезни должно фиксироваться: пациент уведомлен, что услуга будет оказана вне ОМС, то есть платно. Потом позвоните в свою страховую медицинскую компанию и проконсультируйтесь, как составить жалобу.



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