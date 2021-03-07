В Бурятии ищут неблагополучные семьи

Межведомственный рейд прошел в Курумканском районе



Межведомственные рейды по частному жилому сектору проходят в районах Бурятии. В принимают участие инспекторы государственного пожарного надзора МЧС России, инструкторы Государственной противопожарной службы республики, специалисты социальной защиты населения и органов местного самоуправления. Одно из таких мероприятий с целью раннего выявления социально неблагополучных семей, изучения условий их жизни и быта, прошло в Курумканском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.



"Сотрудники МЧС обращали внимание на состояние электропроводки и отопительных печей. В ходе профилактической работы сотрудники МЧС России разъяснили гражданам требования пожарной безопасности, в частности, при эксплуатации бытовых электроприборов, печного и газового оборудования, действия в случае возникновения пожара, а также вручали памятки с телефонами экстренных служб", - сообщили в пресс-службе ведомства.



С целью предотвращения пожаров в жилом секторе, подворовые обходы на днях прошли и в Селенгинском районе. Инспекторы надзорной деятельности также сделали акцент на печное отопление и электрооборудование, устранение имеющихся нарушений требований пожарной безопасности. Семьям с несовершеннолетними детьми было рекомендовано не оставлять их без присмотра, а также хранить спички в местах, недоступных для детей. Самым маленьким были вручены красочные памятки с правилами пожарной безопасности.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии

