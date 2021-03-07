В Международный женский день в Улан-Удэ ожидается "плюс"

Воздух прогреется до +2



Синоптики обрадовали долгожданным повышением дневных температур. Так, 8 марта по республике местами небольшой снег, ночью по северному Прибайкалью до умеренного. Ветрено. Температура ночью -12...-17, местами -22,-27, днем -3...+2, по югу и юго-западу до +7, по северной половине -5...-10.



В Улан-Удэ придет настоящая весна. В городе 8 марта без осадков. Температура ночью -13...-15, днем 0...+2.



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