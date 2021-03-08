COVID-19 в Бурятии: и не то чтобы «да» и не то чтобы «нет»

Ежесуточный прирост коронавируса в республике опустился ниже 100 случаев, но вирус не уходит



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 34 539. Это на 97 случаев больше, чем было в воскресенье, 54% (18 297) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умер от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 728 человек, один - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 97 новых случаев коронавируса: 82 человека - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 3 413 человек.



В стационарах получают лечение 742 пациента с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 528. В отделениях реанимации находится 73 пациента (из них старше 65 лет – 45), на ИВЛ 30 пациентов (из них старше 65 – 19), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 15.



Амбулаторное лечение проходят 740 пациентов с COVID-19, наблюдается 160 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 32 329 (+36) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 1 064 коек, занято – 742, свободно – 322 койки. Занятость коечного фонда составляет 69,7%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1 315 человек, с нарастающим итогом – 861 215 человек.



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