Транспортный кризис в Ошурково должен разрешиться 10 марта

Перевозки сельчан до Улан-Удэ берется обеспечить компания «Иволга-Транзитсервис»
Проблемы транспортного сообщения пригородного с Улан-Удэ села Ошурково должны начать решаться с 10 марта. Перевозки по маршруту № 131 Улан-Удэ-Ошурково берет на себя компания ООО «Иволга-Транзитсервис», заявил ее представитель на встрече с жителями села и минтрансом Бурятии, сообщает пресс-служба ведомства.
Встреча состоялась 7 марта. Представители минтранса рассказали о том, что уже сделано в рамках текущей ситуации на 131-м маршруте. На месте состоялись переговоры с директором ООО «Иволга-Транссервис», который в итоге принял решение 9 марта подать заявление на выдачу временного свидетельства на маршрут №131 Улан-Удэ-Ошурково. Таким образом, планируется, что с 10 марта автобусы перевозчика выйдут на 131-й маршрут.
«Планируется, что со среды по воскресение (с 10-го по 14-е марта) он уже начнет осуществлять перевозки по сокращенному расписанию, согласованному с инициативной группой жителей села: несколько отправлений - утром, в обед и вечером. При этом дублирующие маршруты №155 и №348 также будут обслуживать село. А с 15 марта перевозчик «Иволга-Транссервис» уже начнет работать в полную силу, и автобусы будут запущены по обычному расписанию 131-го маршрута», - отметил Сергей Южаков, председатель комитета по развитию транспорта, информатизации и связи минтранса Бурятии.
Напомним, что 8 февраля перевозчик «Меридиан» не вышел на рейс по маршруту № 131 Улан-Удэ-Ошурково. Перевозчик не обращался в минтранс Бурятии и не сообщал о намерении прекратить перевозки. В оперативном порядке для бесперебойной перевозки жителей Ошурково Минтранс Бурятии провел переговоры с другим перевозчиком - ООО «Транзит» о перевозке жителей села Ошурково межмуниципальными маршрутами №155 Улан-Удэ – Еловка и №348 Улан-Удэ – Ильинка. В результате, расписание этих маршрутов изменили и приблизили к расписанию 131 маршрута. Информацию о расписании распространили в группе вайбера жителей села, а также в автобусах.
Фото: egov-buryatia.ru/mintrans
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