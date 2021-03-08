Исследования на Байкальском глубоководном нейтринном телескопе запустят 12 марта

Установка класса мегасайенс строится с 2015 года на 106-м км Кругобайкальской железной дороги



Исследования на самом крупном нейтринном телескопе в Северном полушарии - Байкальском глубоководном нейтринном телескопе - запустят 12 марта. Запуск осуществит министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков вместе с директором Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), академиком РАН Григорием Трубниковым, сообщает



«Символично, что на льду озера Байкал Минобрнауки России и ОИЯИ будет подписан меморандум о совместном развитии Байкальского глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD. Думаю, неслучайно, что мероприятие, знаменующее выход на новый этап развития этого международного проекта и экспериментальных исследований в области нейтринной астрофизики высоких энергий, нейтринной астрономии, физики нейтрино состоится 12 марта 2021 года - в день рождения Владимира Ивановича Вернадского, великого русского ученого-естествоиспытателя и мыслителя», - сказал Трубников, слова которого приводятся в сообщении.



Установка класса мегасайенс «Байкальский глубоководный нейтринный телескоп» строится с 2015 года на 106-м км Кругобайкальской железной дороги на озере Байкал силами международной коллаборации Baikal-GVD. Возведение установки происходит под патронажем исследователей из Объединенного института ядерных исследований (г. Дубна) и Института ядерных исследований РАН (г. Москва) с важным вкладом ученых и инженеров из российских научных центров, зарубежных ученых, в частности, из Чехии, Словакии и Польши.



Как отметили в министерстве, главными целями создаваемого нейтринного телескопа являются обнаружение источников нейтрино сверхвысоких энергий, исследование эволюции галактик и Вселенной. Он также станет основой развития нейтринной астрономии и астрофизики.



В перспективе планируется создание детектора объемом один кубический километр. При этом нейтринный телескоп на Байкале уже является самым крупным нейтринным телескопом в Северном полушарии.



«Торжественный запуск глубоководного нейтринного телескопа на озере Байкал станет одним из ярких, флагманских мероприятий Года науки и технологий в РФ. Это конкретный результат интенсивной работы международного коллектива ученых при ведущей роли минобрнауки России, ОИЯИ и Российской академии наук. Важно, что Baikal-GVD бережно использует уникальные природные ресурсы нашей страны для решения задач на переднем крае фундаментальной науки. Самый большой в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп станет еще одним магнитом для талантливых ученых со всего мира», - цитирует пресс-служба Фалькова.



Фото: minobrnauki.gov.ru Исследования на самом крупном нейтринном телескопе в Северном полушарии - Байкальском глубоководном нейтринном телескопе - запустят 12 марта. Запуск осуществит министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков вместе с директором Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), академиком РАН Григорием Трубниковым, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минобрнауки России.«Символично, что на льду озера Байкал Минобрнауки России и ОИЯИ будет подписан меморандум о совместном развитии Байкальского глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD. Думаю, неслучайно, что мероприятие, знаменующее выход на новый этап развития этого международного проекта и экспериментальных исследований в области нейтринной астрофизики высоких энергий, нейтринной астрономии, физики нейтрино состоится 12 марта 2021 года - в день рождения Владимира Ивановича Вернадского, великого русского ученого-естествоиспытателя и мыслителя», - сказал Трубников, слова которого приводятся в сообщении.Установка класса мегасайенс «Байкальский глубоководный нейтринный телескоп» строится с 2015 года на 106-м км Кругобайкальской железной дороги на озере Байкал силами международной коллаборации Baikal-GVD. Возведение установки происходит под патронажем исследователей из Объединенного института ядерных исследований (г. Дубна) и Института ядерных исследований РАН (г. Москва) с важным вкладом ученых и инженеров из российских научных центров, зарубежных ученых, в частности, из Чехии, Словакии и Польши.Как отметили в министерстве, главными целями создаваемого нейтринного телескопа являются обнаружение источников нейтрино сверхвысоких энергий, исследование эволюции галактик и Вселенной. Он также станет основой развития нейтринной астрономии и астрофизики.В перспективе планируется создание детектора объемом один кубический километр. При этом нейтринный телескоп на Байкале уже является самым крупным нейтринным телескопом в Северном полушарии.«Торжественный запуск глубоководного нейтринного телескопа на озере Байкал станет одним из ярких, флагманских мероприятий Года науки и технологий в РФ. Это конкретный результат интенсивной работы международного коллектива ученых при ведущей роли минобрнауки России, ОИЯИ и Российской академии наук. Важно, что Baikal-GVD бережно использует уникальные природные ресурсы нашей страны для решения задач на переднем крае фундаментальной науки. Самый большой в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп станет еще одним магнитом для талантливых ученых со всего мира», - цитирует пресс-служба Фалькова.Фото: minobrnauki.gov.ru