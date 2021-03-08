ЦБ Монголии выпустил памятную монету, посвященную году Быка

Она изготовлена из серебра 999-й пробы и частично покрыта золотом



Центробанк Монголии выпустил в обращение памятную монету, посвященную году Белого быка – 2021, сообщает



Эта монета номиналом 10 тысяч тугриков изготовлена технологией smartminting из серебра 999-й пробы. Она частично покрыта золотом и имеет вес - 31,1 грамма, диаметр 38,61 мм и отпускную цену - 360 тысяч тугриков.



С 2020 года ЦБ выпускает памятную монету серии 12 животных зодиакального традиционного календаря, и первая монета была посвящена году Крысы – 2020.



Фото: montsame.mn Центробанк Монголии выпустил в обращение памятную монету, посвященную году Белого быка – 2021, сообщает МОНЦАМЭ Эта монета номиналом 10 тысяч тугриков изготовлена технологией smartminting из серебра 999-й пробы. Она частично покрыта золотом и имеет вес - 31,1 грамма, диаметр 38,61 мм и отпускную цену - 360 тысяч тугриков.С 2020 года ЦБ выпускает памятную монету серии 12 животных зодиакального традиционного календаря, и первая монета была посвящена году Крысы – 2020.Фото: montsame.mn