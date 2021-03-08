ЦБ Монголии выпустил памятную монету, посвященную году Быка

Она изготовлена из серебра 999-й пробы и частично покрыта золотом
Центробанк Монголии выпустил в обращение памятную монету, посвященную году Белого быка – 2021, сообщает МОНЦАМЭ.
Эта монета номиналом 10 тысяч тугриков изготовлена технологией smartminting из серебра 999-й пробы. Она частично покрыта золотом и имеет вес - 31,1 грамма, диаметр 38,61 мм и отпускную цену - 360 тысяч тугриков.
С 2020 года ЦБ выпускает памятную монету серии 12 животных зодиакального традиционного календаря, и первая монета была посвящена году Крысы – 2020.
Фото: montsame.mn
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