08.03.2021
ЦБ Монголии выпустил памятную монету, посвященную году Быка

ЦБ Монголии выпустил памятную монету, посвященную году Быка

Она изготовлена из серебра 999-й пробы и частично покрыта золотом

Центробанк Монголии выпустил в обращение памятную монету, посвященную году Белого быка – 2021, сообщает МОНЦАМЭ.

Эта монета номиналом 10 тысяч тугриков изготовлена технологией smartminting из серебра 999-й пробы. Она частично покрыта золотом и имеет вес - 31,1 грамма, диаметр 38,61 мм и отпускную цену - 360 тысяч тугриков.

С 2020 года ЦБ выпускает памятную монету серии 12 животных зодиакального традиционного календаря, и первая монета была посвящена году Крысы – 2020.

Фото: montsame.mn
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