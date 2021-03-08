Звезды хоккея провели матч на льду Байкала

Он прошел в поселке Большое Голоустное Иркутской области







Звездный хоккейный матч состоялся сегодня, 8 марта, в поселке Большое Голоустное Иркутской области. Игра прошла на льду озера Байкал. Команда Иркутской области сражалась с легендарными хоккеистами России. Матч завершился со счётом 6:8: победила команда звёзд, сообщили в пресс-службе областной администрации.



Инициатором спортивной встречи стал легендарный советский хоккеист, председатель Всероссийского общества охраны природы, посол ЮНЕП, способствующей реализации программ ООН по защите окружающей среды по Арктике и Антарктике, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поддержал эту идею. Хоккейный матч стал одним из первых мероприятий Года Байкала в Иркутской области, который стартовал 7 марта в поселке Листвянка.



«Для меня и моих друзей, с которыми мы провели долгие годы вместе, играя за сборную СССР, за ЦСКА, особенно радостно быть здесь. Мы все должны заботиться о сохранении великого озера Байкал, чтобы оно служило нашим детям и внукам. Россия обладает всем, чтобы возглавить сохранение будущего на планете. Проповедовать добро на планете – это единственная возможность спасти природу. Мы это делаем с помощью «хоккейной дипломатии», – сказал Вячеслав Фетисов на открытии матча.



«Мы проводим это спортивное мероприятие в честь открытия Года Байкала. Нам с вами вместе отвечать за его сохранность перед будущими поколениями, нам решать экологические проблемы самого глубокого пресного водоёма на планете. Для всех участников матча результат имеет значение, но главное – это возможность внести свой вклад в защиту Байкала», – подчеркнул Игорь Кобзев.





В состав команд вошли известные хоккеисты Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Александр Якушев, Андрей Коваленко. Почетными гостями матча стали руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов, директор информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов, глава российского офиса ЮНЕП Владимир Мошкало и другие почетные гости, в том числе посол Великобритании в России госпожа Дебора Броннерт, посол Португалии в России господин Паулу Визеу Пинейру.



Фото: irkobl.ru

