В Бурятии начали выпуск «нефритового» шоколада

Сладкая версия минерала ничем не напоминает о криминале и перестрелках



В Бурятии компания «Санса» запустила новую линейку продукции – «Нефритовый шоколад». Это шоколадные конфеты, внешне напоминающие полудрагоценный камень нефрит, с начинкой из облепиховых ягод в сливочном ганаше с добавлением арахиса, сообщили в минпромторге Бурятии.



«В июле 2020 года компания, которая известна производством «шокобууз», шоколадных конфет в форме бууз, оформила микрозайм «Антикризисный» в размере 200 тысяч рублей на пополнение оборотных средств», - рассказал генеральный директор Фонда поддержки малого предпринимательства Бурятии Артём Григорян.



Благодаря микрозайму «Антикризисный» компании «Санса» удалось выйти на докризисный уровень производства. Сейчас она выпускает более 20 видов шоколадных конфет. Производитель регулярно пользуется мерами поддержки.



«В 2019-2020 годах мы активно начали сотрудничать с центром «Мой бизнес». Благодаря их поддержке мы регулярно посещали выставки, в том числе за границей, производили сертификацию нашей продукции, перевод рекламы на другие языки, разрабатывали дизайн упаковки и многое другое», - поясняет руководитель ООО «Санса» Дулма Ванчикова.



В целом, микрозаймом «Антикризисный» в 2020 году в Бурятии воспользовались 202 субъекта малого предпринимательства, сохранив 1385 рабочих места. Как отметили в Фонде поддержки малого предпринимательства Бурятии, на эти цели из республиканского бюджета в прошлом году дополнительно было выделено 100 миллионов рублей.



Напомним, шоколадные конфеты в форме бууз в упаковке в форме позницы под названием «Сибирское ассорти» производство «Сансы» стало призером конкурса «Туристический сувенир 2019» в номинации «гастрономический сувенир». Шуточное шоколадное напоминание о популярном мясном блюде Бурятии произвело впечатление на жюри престижного конкурса. «Нефритовые» конфеты должны выполнять такую же роль в отношении камня, давно ставшего брендом Бурятии. В республике сосредоточено более 90% российских запасов нефрита. Бурятия находится в тройке ведущих поставщиков минерала на международный рынок. Контрабандисты постоянно пытаются нелегально вывозить его в Китай, где нефрит называют «зеленым золотом». Цена минерала в КНР может доходить до тысячи долларов за килограмм в зависимости от качества. Совсем недавно регион славился нелегальной добычей минерала с перестрелками на приисках и другими криминальными атрибутами, но шоколадная «версия» камня об этом, по понятным причинам, не напоминает.



Фото: egov-buryatia.ru/minprom

