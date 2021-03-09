В Бурятии сироты получили жилье только после обращения в прокуратуру

До этого им приходилось скитаться по съемным квартирам





В прокуратуру Бурятии обратились сироты из Северобайкальска, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилье. Когда они достигли 18-летия, положенное по закону жилье им не предоставили, в результате они проживали на съемных квартирах или у родственников.

Прокурор направил в адрес Минсоцзащиты Бурятии три иска с требованием обеспечить сирот жильем. Суд их удовлетворил. Недавно молодые люди получили благоустроенные квартиры в Северобайкальске, соответствующие санитарным и техническим нормам.Фото: «Номер один»