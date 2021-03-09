Мэрия Улан-Удэ проиграла суд прокуратуре

Чиновникам придется провести ремонт заброшенной дамбы





Прокуратура Бурятии в ходе проверки выявила нарушения законодательства о безопасности гидротехнических сооружений в Улан-Удэ.

«В оперативном управлении Комбинат по благоустройству находится защитное сооружение водохранилища на реке Воровка. Установлено, что оно имеет неудовлетворительное техническое состояние. Так, в части водохранилища дамба размыта, на откосах плотины произрастают кустарники, русло завалено строительным и бытовым мусором. Кроме того, на паводковом водосбросе отсутствует служебный мостик и затворы», - рассказали в надзорном ведомстве.В связи с выявленными нарушениями прокурор обратился в суд, потребовав от администрации Улан-Удэ и Комбината по благоустройству привести гидротехническое сооружение в безопасное состояние, проведя его капремонт или реконструкцию.Советский райсуд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил, дав чиновникам полтора года на устранение нарушений. Мэрия обжаловала это решение в Верховном суде, однако безрезультатно.Фото: «Номер один»