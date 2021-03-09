Депутаты горсовета Улан-Удэ вступили в переписку с Верховным судом Бурятии

Народные избранники просят смягчить меру пресечения Жаргалу Цыбикову, находящемуся в СИЗО
Депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов направили коллективное письмо председателю Верховного суда Бурятии Альбине Кирилловой, в котором просят смягчить меру пресечения своему коллеге, директору МУП «Водоканал» Жаргалу Цыбикову, подозреваемому в коррупционных преступлениях и взятому под стражу.
Как следует из копии письма, которое активно распространяется в бурятском сегменте интернета, народные избранники полагают, что основанием для выпуска Жаргала Цыбикова из СИЗО является состояние его здоровья, хотя никакие болезни не называются. А также то, что директор «Водоканала» является депутатом уже трех созывов и зарекомендовал себя ответственным народным избраником, «знающим и решающим проблемы жителей города» и проводящим большую работу на округе.
Напомним, руководителя «Водоканала», депутата горсовета Улан-Удэ Жаргала Цыбикова задержали 14 января. Его обвиняют по нескольким статьям УК РФ: злоупотребление должностными полномочиями, присвоение в крупном размере и мошенничество. Однако сразу взять под стражу депутата не удалось. После возбуждения уголовного дела Жаргалу Цыбикову стало плохо, его госпитализировали в кардиологическое отделение Республиканской больницы. Поэтому вопрос с избранием меры пресечения пришлось отложить. Сам Жаргал Цыбиков вины в инкриминируемых преступлениях не признает.
Верховный суд Бурятии 5 февраля отклонил жалобу адвоката директора МУП «Водоканал» Жаргала Цыбикова на избранную ему меру пресечения в виде ареста, уточнив срок избранной меры пресечения в виде заключения под стражу Цыбикова на 1 месяц 28 суток – до 18 марта 2021 года.
Учитывая последнее обстоятельство, письмо депутатов горсовета в Верховный суд вызывает вопросы. Ведь обращение, подписанное практически всеми членами горсовета, можно рассматривать как официальную позицию представительного органа городской власти. И, следовательно, расценивать это попыткой оказания давления на суд. А это уже является нарушением конституционного принципа разделения ветвей власти и иных законодательных норм, запрещающим обращаться к судьям лицам, не имеющим отношения к конкретному процессу.
Причем, само желание депутатов помочь коллеге, разумеется, вполне понятно. Как говорится, «нет уз святее товарищества», но есть другие пути привлекать внимание к ситуации вокруг коллеги. В частности, высказывать сомнения в необходимости его пребывания именно в СИЗО, которое действительно часто используется следствием в качестве меры психологического давления на подозреваемого.
Иными словами, либо горсовет случайно «заступил за флажки», либо сознательно взял курс на реализацию подзабытого лозунга «Вся власть – Советам!». Второе гораздо хуже первого, ведь город еще не избавился от последствий от последствий политических амбиций предыдущего руководства мэрии и горсовета.
Фото: «Номер один»
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