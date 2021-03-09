В Бурятии за сутки COVID-19 заболели 92 человека, выздоровели - 23

В стационарах находятся 754 пациента, еще 795 проходят амбулаторное лечение



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 34 631. Это на 92 случая больше, чем было в понедельник, 54% (18 351) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умер от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 730 человек, двое - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 92 новых случаев коронавируса: 75 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 3 298 человек.



В стационарах получают лечение 754 пациента с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 538. В отделениях реанимации находится 72 пациента (из них старше 65 лет – 44), на ИВЛ 30 пациентов (из них старше 65 – 16), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 15.



Амбулаторное лечение проходят 795 пациентов с COVID-19, наблюдается 107 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 32 352 (+23) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 1 064 коек, занято – 754, свободно – 310 коек. Занятость коечного фонда составляет 70,9%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 886 человек, с нарастающим итогом – 862 101 человек.



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