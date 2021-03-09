В Улан-Удэ росгвардейцы задержали похитительницу антенны

Оказалось, что ранее 65-летняя бабушка умыкнула из этого же магазина еще и чайник







В Улан-Удэ группа задержания вневедомственной охраны прибыла в магазин бытовой техники на срабатывание кнопки тревожной сигнализации, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



Работники магазина рассказали о том, что одна из посетительниц пыталась похитить с открытой витрины комнатную телевизионную антенну. Женщина незаметно положила краденую вещь в свою хозяйственную сумку и пошла к выходу. Однако эти действия заметили сотрудники службы безопасности по системе видеонаблюдения.



В ходе разбирательства было установлено, что женщина ранее похитила из этого же магазина дорогостоящий чайник стоимостью около 7 000 рублей.



Задержанная жительница Улан-Удэ доставлена в отдел полиции для принятия правового решения. Похищенная бытовая техника изъята и передана собственнику.



Фото: Росгвардия

