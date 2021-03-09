В Улан-Удэ отремонтируют дорогу к дацану

На ремонт 500 метров дороги выделено около 8 млн рублей





В этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Улан-Удэ запланирован ремонт участка дороги протяженностью около 500 метров на улицах Красногвардейская и Заудинская.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, дорога располагается в густонаселенном жилом секторе Октябрьского района. По ней идет подъезд к дацану «Гандан Жамба Лин» и благотворительному фонду «Подари мне жизнь».На данный момент на дороге имеется большое количество трещин покрытия, ям и выбоин. В ходе ремонта дорожники уберут старый асфальт, выровняют дорогу и полностью заменят бортовые камни. Будут установлены предупреждающие знаки, нанесена разметка, появится новый тротуар.- Контракт на строительство этой дороги заключен. Подрядчик приступит к работам при наступлении благоприятных погодных условий. Срок завершения работ до 31 августа 2021 года, - рассказал начальник управления дорожного строительства Комитета по строительству администрации Улан-Удэ Павел Малых.Проводить работу будет подрядная организация ООО «СК Олимп». Всего на ремонт участка выделено около 7,8 млн рублей.Напомним, в этом году в городе будет отремонтировано 25 новых участков дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На строительство всех объектов выделено 700 млн рублей.Фото: мэрия Улан-Удэ