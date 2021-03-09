В Улан-Удэ состоялся первый выезд легендарной «Катюши»

Систему полевой реактивной артиллерии БМ-13 восстанавливают на базе ВВО в столице Бурятии



В техническом подразделении Восточного военного округа, дислоцированном в Бурятии, состоялся первый выезд бесствольной системы полевой реактивной артиллерии – БМ-13, легендарной «Катюши» времен Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе ВВО. Машина своим ходом смогла проехать по территории военно-технической базы около 300 метров.



Сейчас «Катюша» еще не приобрела свой первозданный вид. Ремонтно-восстановительные работы на раритетной машине продолжат военнослужащие военной технической базы. Их задача полностью восстановить машину, которая долгое время стояла на постаменте.



На сегодняшний день завершились восстановление шасси, тормозной системы, топливных баков и рулевого управления. Двигатель, колеса установлены на штатное место, осуществлен запуск двигателя для проверки его работоспособности в различных условиях, нагрузках. Также завершены покраска отдельных деталей кузова и ремонт коробки передач, после чего она установлена на штатное место. Обслужены колеса, пусковая система и трансмиссия.



Для военнослужащих ремонтного батальона это первый опыт работ по восстановлению техники времен Великой Отечественной войны. Основная проблема, которая затрудняла и затягивала процесс восстановления, это нехватка запасных частей. Многие детали найдены и доставлены из других городов России.



Родной двигатель не подлежал восстановлению и заменен на точную копию. После долгих поисков, двигатель был доставлен из другого города в мастерскую и подвергся капитальному ремонту.



Все работы проходят с учетом имеющихся схем сборки, чертежей и другой технической документацией.



Напомним, что до этого машина являлась памятником на аллее Славы механизированной техники времен Великой Отечественной войны на территории штаба общевойскового объединения ВВО в военном городке Сосновый бор. По инициативе командования части реактивная установка снята с постамента и доставлена на территорию парка технического ракетного подразделения для проведения восстановительных работ.



После полного восстановления планируется, что БМ-13 «Катюша» будет принимать участие в парадах Победы 9 мая на главной площади города Улан-Удэ, возглавляя механизированную колонну наряду с легендарным танком Т-34, который также был восстановлен силами военных мастеров к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.



Фото: function.mil.ru

